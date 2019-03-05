"Юнайтед" готов сразиться с ПСЖ за Джейдона Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" готов сойтись в битве с ПСЖ за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, который может стать первым в истории английским футболистом, чья трансферная стоимость превысит 100 миллионов фунтов.

Санчо прогрессирует поразительными темпами с момента своего ухода из "Манчестер Сити" в 2017 году, за это время вдохновив на переезд в Бундеслигу некоторых других молодых английских талантов.

В этом сезоне 18-летний Санчо забил девять голов, отдал 14 результативных передач, а также дебютировал за сборную Англии, с которой должен принять участие в плей-офф Лиги Наций грядущим летом.

"Боруссия" заключила новый контракт с Джейдоном лишь в октябре прошлого года, но может не устоять перед соблазном продать свою восходящую звезду, особенно когда среди претендентов на игрока значатся богатейшие клубы мира.

Как утверждает The Telegraph, и для "Юнайтед", и для ПСЖ Санчо является приоритетной трансферной целью по укреплению атакующей линии на лето.

Интерес "красных дьяволов" к Джейдону обусловлен в том числе и проблемами Алексиса Санчеса, который рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы связок колена.

Чтобы заполучить Санчо, "Юнайтед" придется побить и собственный трансферный рекорд, и рекорд по стоимости среди англичан. В данный момент самым дорогим приобретением "дьяволов" остается Поль Погба (89 млн. фунтов), а самый дорогой английский футболист — это Кайл Уолкер (54 млн. фунтов).


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2019 05:55

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  1. thegodfather 05.03.2019 07:39 # thegodfather
    Санчо хуянчо

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  2. buker351363 05.03.2019 06:51 # buker351363
    Ман сити просто откровенно проспали игрока не взяв его на сборы.

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  3. xah 05.03.2019 06:28 # xah
    Доброе утро

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