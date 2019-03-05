Компани: "Ливерпуль" проводит свой лучший сезон, сколько я их знаю"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани признался, что он не может вспомнить, когда бы "Ливерпуль" выступал так хорошо, как в этом сезоне.

Вернувшись на вершину Премьер-Лиги в минувший уикенд, теперь "горожане" постараются стать первой за последнее десятилетие командой, сумевшей защитить чемпионский титул.



Компани убежден, что "Сити" делает все возможное, но если этого в итоге окажется недостаточно, то Венсан будет готов признать, что "Ливерпуль" стал чемпионом заслуженно.



"Если кто-нибудь хочет снова набрать 100 очков, то удачи. На мой взгляд, это невероятное достижение прошлого сезона так и будет стоять особняком".



"В этом сезоне мы играем так хорошо, как только можем, и никто не в праве нас упрекнуть насчет этого. Если "Ливерпуль" окажется еще лучше, то нужно будет отдать им должное".



"Учитывая наше количество очков в данный момент и то, как мы играем и как относимся к каждому матчу, нельзя найти вещь, которую мы делаем неправильно".



"Думаю, мы все делаем так хорошо, как только можем, но если мы говорим о защите титула, то я не думаю, что многие чемпионы сталкивались с такой конкуренцией, как та, что нам навязывает "Ливерпуль" в этом сезоне".



"Ливерпуль" проводит свой лучший сезон, сколько я их знаю и сколько слежу за Премьер-Лигой. Это сильная команда, и нам просто нужно каждый раз повышать свой уровень", — цитирует Компани Daily Mirror.