Почеттино недоволен, что Премьер-Лига не помогает своим клубам в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пожаловался, что английские футбольные власти не желают помогать своим клубам, выступающим в Лиге Чемпионов.

Выиграв первый матч против дортмундской "Боруссии" со счетом 3:0, во вторник вечером "шпоры" постараются оформить выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Несмотря на значительный голевой перевес, Почеттино обеспокоен тем, что "Боруссия" имеет лишние сутки на восстановление и подготовку.



"Это проблема, и нам необходимо ее исправить в будущем, если мы хотим помочь английским клубам лучше выступать в этом соревновании".



"Я по-прежнему не понимаю, почему два клуба подходят к матчу в таком важном соревновании, как Лига Чемпионов, в разных условиях".



"Конечно, мы будем сражаться и постараемся изо всех сил. В такого рода матче и на такой стадии нельзя, чтобы одна команда имела на 24 часа больше для подготовки. Думаю, это огромное преимущество".



"Думаю, нам нужна помощь со стороны FA и Премьер-Лиги, но я не знаю, можно ли на нее рассчитывать, потому что это решать не мне".



"Послушайте, "Боруссия" играла в пятницу. Сыграть свой матч в пятницу для нас было бы невозможно. Это несправедливо по отношению к игрокам, и в этом огромное преимущество для соперника. 24 или 48 часов значат очень многое".



"Я не хочу, чтобы это воспринимали как жалобу. Я бы просто хотел играть, находясь в одинаковых условиях с соперником", — цитирует Почеттино Daily Mirror.