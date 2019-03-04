Почеттино недоволен, что Премьер-Лига не помогает своим клубам в Лиге Чемпионов

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пожаловался, что английские футбольные власти не желают помогать своим клубам, выступающим в Лиге Чемпионов.

Выиграв первый матч против дортмундской "Боруссии" со счетом 3:0, во вторник вечером "шпоры" постараются оформить выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Несмотря на значительный голевой перевес, Почеттино обеспокоен тем, что "Боруссия" имеет лишние сутки на восстановление и подготовку.

"Это проблема, и нам необходимо ее исправить в будущем, если мы хотим помочь английским клубам лучше выступать в этом соревновании".

"Я по-прежнему не понимаю, почему два клуба подходят к матчу в таком важном соревновании, как Лига Чемпионов, в разных условиях".

"Конечно, мы будем сражаться и постараемся изо всех сил. В такого рода матче и на такой стадии нельзя, чтобы одна команда имела на 24 часа больше для подготовки. Думаю, это огромное преимущество".

"Думаю, нам нужна помощь со стороны FA и Премьер-Лиги, но я не знаю, можно ли на нее рассчитывать, потому что это решать не мне".

"Послушайте, "Боруссия" играла в пятницу. Сыграть свой матч в пятницу для нас было бы невозможно. Это несправедливо по отношению к игрокам, и в этом огромное преимущество для соперника. 24 или 48 часов значат очень многое".

"Я не хочу, чтобы это воспринимали как жалобу. Я бы просто хотел играть, находясь в одинаковых условиях с соперником", — цитирует Почеттино Daily Mirror.


Метки Боруссия, Лига Чемпионов, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 23:00

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  1. lampard78 04.03.2019 23:48 # lampard78
    Всё правильно говорит, задрала FA тупизной своей.

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  2. mancunia-planet 04.03.2019 23:29 # mancunia-planet
    FA пидарасы и всё.

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  3. chelsiukpro 04.03.2019 23:05 # chelsiukpro
    Да пох.й 3:0 есть в запасе чё парится парканите автобус у ворот и всё!

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