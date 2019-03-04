Деле Алли снова в строю

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли вернулся к полноценным тренировкам после задней поверхности бедра.

Свой последний матч Деле сыграл еще 20 января, поспособствовав победе над "Фулхэмом". Однако сейчас восстановление 22-летнего англичанина уже завершено.

Естественно, после нескольких недель отсутствия Алли требуется время, чтобы заново набрать форму. Поэтому Деле не сыграет в Дортмунде против "Боруссии" во вторник вечером, но может вернуться к уикенду.

"Думаю, Деле близок к возвращению на поле. Мы еще посмотрим, сможем ли его задействовать в субботу против "Саутгемптона", — цитирует главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино Sky Sports.

Также Почеттино поведал, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "из-за небольшой проблемы" пропустит защитник Киран Триппьер. А вот полузащитники Харри Уинкс и Эрик Дайер на выезд отправились.


Метки Алли, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 22:00

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  1. ray-black 04.03.2019 22:26 # ray-black
    Хорошая новость. Лазарет почти опустел. В концовке понадобятся все силы и игроки. К сожалению набрав только 1 очко из 9 неожиданно скатились до борьбы за топ 4. Придется поднапрячься.

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