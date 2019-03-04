Гранды Бундеслиги интересуются Ван-Биссакой и Захой

Звезды "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака и Уилфрид Заха вызывают интерес со стороны грандов Бундеслиги "Баварии" и дортмундской "Боруссии".

О том, что "Боруссия" наводит справки насчет Захи, пресса сообщала его в январе. Клуб из Дортмунда находится в поисках атакующего игрока, который смог бы заменить уходящего в "Челси" Кристиана Пулишича.



По информации Sky Sports, с тех пор уровень интереса к Уилфриду только возрос. К числу претендентов на игрока сборной Кот-д'Ивуара, присоединились "Бавария", а также некоторые клубы топ-6 Премьер-Лиги.



Серьезный интерес гранды Бундеслиги проявляют и к одноклубнику Захи Ван-Биссаке. 21-летний крайний защитник великолепно проводит этот сезон и имеет все шансы уйти на повышение по его окончании.



Добавим, что "Пэлас" комфортно себя чувствует в этой ситуации — Ван-Биссака и Заха имеют контракты, рассчитанные до 2022 и 2023 года, соответственно, благодаря чему "орлы" смогут выручить хорошие деньги за своих звезд.