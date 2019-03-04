Снодграссу предъявлены обвинения за оскорбление антидопинговой комиссии
Полузащитнику "Вест Хэма" Роберту Снодграссу были предъявлены обвинения по поводу использования оскорбительной речи в отношении антидопинговой комиссии.
Данный инцидент случился еще 6 февраля, когда антидопинговая комиссия нагрянула на тренировочную базу "молотобойцев" с проверкой.
Снодграсс был назван среди игроков, которым надлежало сдать допинг-пробу. 31-летний шотландец не отказался от теста, но был явно недоволен происходящим, выразив это словами.
Теперь у Роберта, сыгравшего 32 матча за "Вест Хэм" в этом сезоне, есть время до 18 марта, чтобы ответить на обвинения FA по поводу произнесенных ругательств в адрес представителей организации UK Anti-Doping.
04.03.2019 20:30
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