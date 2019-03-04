Снодграссу предъявлены обвинения за оскорбление антидопинговой комиссии

Полузащитнику "Вест Хэма" Роберту Снодграссу были предъявлены обвинения по поводу использования оскорбительной речи в отношении антидопинговой комиссии.

Данный инцидент случился еще 6 февраля, когда антидопинговая комиссия нагрянула на тренировочную базу "молотобойцев" с проверкой.



Снодграсс был назван среди игроков, которым надлежало сдать допинг-пробу. 31-летний шотландец не отказался от теста, но был явно недоволен происходящим, выразив это словами.



Теперь у Роберта, сыгравшего 32 матча за "Вест Хэм" в этом сезоне, есть время до 18 марта, чтобы ответить на обвинения FA по поводу произнесенных ругательств в адрес представителей организации UK Anti-Doping.