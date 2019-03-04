Давинсон Санчес не будет наказан за грубость против Косьелни

Давинсон Санчес Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес избежал наказания со стороны FA за грубую игру против капитана "Арсенала" Лорана Косьелни в дерби на "Уэмбли".

Субботний матч между двумя командами из Северного Лондона (1:1) получился по-настоящему эмоциональным, и порой эмоции зашкаливали — рефери Энтони Тэйлор показал пять желтых карточек, а также удалил с поля "канонира" Лукаса Торрейру.

А вот поступок Санчеса остался без реакции со стороны Тэйлора. Видеооповторы показывают, что игрок сборной Колумбии шипами ударил Косьелни по колену.

Этот инцидент был широко обсуждаем в социальных сетях. Среди тех, кто обратил на него внимание, оказался даже нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт.

Однако Sky Sports стало известно, что угроза трехматчевой дисквалификации для Давинсона миновала. В своем отчете Тэйлор подтвердил, его бригада видела поступок защитника "шпор" и сознательно решила не предъявлять карточку какого-либо цвета.


Метки FA, Арсенал, видео, Премьер-Лига, рефери, Санчес, Тоттенхэм, Тэйлор

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 20:00

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  1. gunars 04.03.2019 21:15 # gunars
    ну и гниды же, играют в петунхэме

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  2. vkhaindrava 04.03.2019 20:23 # vkhaindrava
    что это, если не умышленная отмашка?

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  3. geolog 04.03.2019 20:03 # geolog
    Это блэт как понимать? видеть явно неспортивное поведение с намерением нанести травму и не дать за это никакую карточку? у меня скоро от английских судей бзик случится и нужно будет в психушку ехать...

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