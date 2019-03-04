Давинсон Санчес не будет наказан за грубость против Косьелни
Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес избежал наказания со стороны FA за грубую игру против капитана "Арсенала" Лорана Косьелни в дерби на "Уэмбли".
Субботний матч между двумя командами из Северного Лондона (1:1) получился по-настоящему эмоциональным, и порой эмоции зашкаливали — рефери Энтони Тэйлор показал пять желтых карточек, а также удалил с поля "канонира" Лукаса Торрейру.
А вот поступок Санчеса остался без реакции со стороны Тэйлора. Видеооповторы показывают, что игрок сборной Колумбии шипами ударил Косьелни по колену.
Этот инцидент был широко обсуждаем в социальных сетях. Среди тех, кто обратил на него внимание, оказался даже нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт.
Однако Sky Sports стало известно, что угроза трехматчевой дисквалификации для Давинсона миновала. В своем отчете Тэйлор подтвердил, его бригада видела поступок защитника "шпор" и сознательно решила не предъявлять карточку какого-либо цвета.
Y ya para acabar... un cariñito de Davinson Sánchez a Koscienly. pic.twitter.com/KEf9VhTVTW— LuisG.Pêgo (@pgoluis) 2 марта 2019 г.
04.03.2019 20:00
Просмотров: 427
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну и гниды же, играют в петунхэме
(ответить)
что это, если не умышленная отмашка?
(ответить)
Это блэт как понимать? видеть явно неспортивное поведение с намерением нанести травму и не дать за это никакую карточку? у меня скоро от английских судей бзик случится и нужно будет в психушку ехать...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий