Давинсон Санчес не будет наказан за грубость против Косьелни

Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес избежал наказания со стороны FA за грубую игру против капитана "Арсенала" Лорана Косьелни в дерби на "Уэмбли".

Субботний матч между двумя командами из Северного Лондона (1:1) получился по-настоящему эмоциональным, и порой эмоции зашкаливали — рефери Энтони Тэйлор показал пять желтых карточек, а также удалил с поля "канонира" Лукаса Торрейру.



А вот поступок Санчеса остался без реакции со стороны Тэйлора. Видеооповторы показывают, что игрок сборной Колумбии шипами ударил Косьелни по колену.



Этот инцидент был широко обсуждаем в социальных сетях. Среди тех, кто обратил на него внимание, оказался даже нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт.



Однако Sky Sports стало известно, что угроза трехматчевой дисквалификации для Давинсона миновала. В своем отчете Тэйлор подтвердил, его бригада видела поступок защитника "шпор" и сознательно решила не предъявлять карточку какого-либо цвета.



