Эшли Янг верит, что "Юнайтед" способен пройти ПСЖ

Эшли Янг Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг призвал не списывать свою команду со счетов раньше времени, выразив уверенность, что "красные дьяволы" способны преподнести сенсацию в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

На выезд в Париж команда Оле Гуннара Сульшера отправится без целого ряд травмированных игроков, без дисквалифицированного Поля Погба и с дефицитом в два гола после первого матча.

То поражение 0:2 до сих пор остается единственным для "Юнайтед" при Сульшере. В остальных матчах "дьяволы" демонстрируют классный футбол и добиваются хороших результатов, что вселяет в Янга уверенность.

"Мы знаем, на что способны. Люди могут списать нас со счетов — они списывали нас со счетов на старте сезона и списывают счетов сейчас. Для нас это без разницы".

"Естественно, это будет тяжело. Мы не можем ожидать легкой прогулки. Мы отправимся туда, чтобы выиграть матч и забить голы".

"Я целиком верю, что мы сможем выиграть матч, если будем хорошо обороняться и создавать моменты, которые мы в состоянии создавать".

"Что "Юнайтед" должен сделать лучше? Просто выиграть матч. Мы должны отправиться туда за победой. Мы не можем слишком волноваться насчет соперника — нас должна волновать только своя игра", — цитирует Янга Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, ПСЖ, Янг

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 309

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  1. ganinilyha 04.03.2019 19:17 # ganinilyha
    Ты что идиот? Ты идиот? Ты идиот? Ты идиот.

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  2. dallaslp 04.03.2019 19:12 # dallaslp
    кэф на проход ПСЖ 1.02

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  3. mancunia-planet 04.03.2019 19:08 # mancunia-planet
    Да уже и пофиг, есть задачи важнее

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  4. keane16 04.03.2019 19:03 # keane16
    Пиздун-твоя фамилия

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