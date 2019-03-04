Эшли Янг верит, что "Юнайтед" способен пройти ПСЖ

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг призвал не списывать свою команду со счетов раньше времени, выразив уверенность, что "красные дьяволы" способны преподнести сенсацию в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

На выезд в Париж команда Оле Гуннара Сульшера отправится без целого ряд травмированных игроков, без дисквалифицированного Поля Погба и с дефицитом в два гола после первого матча.



То поражение 0:2 до сих пор остается единственным для "Юнайтед" при Сульшере. В остальных матчах "дьяволы" демонстрируют классный футбол и добиваются хороших результатов, что вселяет в Янга уверенность.



"Мы знаем, на что способны. Люди могут списать нас со счетов — они списывали нас со счетов на старте сезона и списывают счетов сейчас. Для нас это без разницы".



"Естественно, это будет тяжело. Мы не можем ожидать легкой прогулки. Мы отправимся туда, чтобы выиграть матч и забить голы".



"Я целиком верю, что мы сможем выиграть матч, если будем хорошо обороняться и создавать моменты, которые мы в состоянии создавать".



"Что "Юнайтед" должен сделать лучше? Просто выиграть матч. Мы должны отправиться туда за победой. Мы не можем слишком волноваться насчет соперника — нас должна волновать только своя игра", — цитирует Янга Sky Sports.