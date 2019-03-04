Алексис Санчес пропустит до двух месяцев
Травма колена вывела нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса из строя на срок до двух месяцев.
Выйдя в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу, Санчес был вынужден покинуть поле уже в самом начале второго тайма.
В воскресенье экс-игрок "Арсенала" прошел углубленное обследование, которое обнаружило повреждение связок правого колена.
В сборной Чили ожидают, что теперь Санчес выздоровеет только к концу апреля — теоретически Алексис может уже не сыграть в этом сезоне, если "Юнайтед" решить не рисковать дорогостоящим игроком на финише.
"Мы общались с игроком, и он уже прошел обследование. Для него не будет проблемой сыграть на Кубке Америки, потому что он пропустит от шести до восьми недель. Медиальная коллатеральная связка — проблемное место, но не слишком", — сообщил чилийский физиотеерапевт Педро Онате газете El Mercurio.
04.03.2019 18:00
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Как же он нещадно доит этих лохов, ну
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вот бы махнуть его на кого-нибудь из интера
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Вот тут скаму нужно спс сказать, увели у нас из под носа этих двух топарей Сунчеса и Фродо, ай маладцы, ай ромалы)))
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моур знает как поднасрать
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В МЮ он каким то хрупким стал, определённо обмен на Мхитарян для Арсенала удача
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Ой как хорошо, збс, санчис, окс, уилшер, кто следующий )
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Только за один этот трансфер стоило уволить Моуриньо.
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Видимо он сыграл свой последний матч в футболке МЮ
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как же он доит этот мешок. Коман Санчез
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сунчес выбрал просто лучшее место для заработка
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лучший трансфер прошлого сезона
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Столько времени без игровой практики не улучшит его состояние
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