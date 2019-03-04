Алексис Санчес пропустит до двух месяцев

Травма колена вывела нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса из строя на срок до двух месяцев.

Выйдя в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу, Санчес был вынужден покинуть поле уже в самом начале второго тайма.



В воскресенье экс-игрок "Арсенала" прошел углубленное обследование, которое обнаружило повреждение связок правого колена.



В сборной Чили ожидают, что теперь Санчес выздоровеет только к концу апреля — теоретически Алексис может уже не сыграть в этом сезоне, если "Юнайтед" решить не рисковать дорогостоящим игроком на финише.



"Мы общались с игроком, и он уже прошел обследование. Для него не будет проблемой сыграть на Кубке Америки, потому что он пропустит от шести до восьми недель. Медиальная коллатеральная связка — проблемное место, но не слишком", — сообщил чилийский физиотеерапевт Педро Онате газете El Mercurio.