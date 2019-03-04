Алексис Санчес пропустит до двух месяцев

Алексис Санчес Травма колена вывела нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса из строя на срок до двух месяцев.

Выйдя в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу, Санчес был вынужден покинуть поле уже в самом начале второго тайма.

В воскресенье экс-игрок "Арсенала" прошел углубленное обследование, которое обнаружило повреждение связок правого колена.

В сборной Чили ожидают, что теперь Санчес выздоровеет только к концу апреля — теоретически Алексис может уже не сыграть в этом сезоне, если "Юнайтед" решить не рисковать дорогостоящим игроком на финише.

"Мы общались с игроком, и он уже прошел обследование. Для него не будет проблемой сыграть на Кубке Америки, потому что он пропустит от шести до восьми недель. Медиальная коллатеральная связка — проблемное место, но не слишком", — сообщил чилийский физиотеерапевт Педро Онате газете El Mercurio.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 945

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 04.03.2019 19:31 # gerrard08
    Как же он нещадно доит этих лохов, ну

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  2. idalgo 04.03.2019 19:13 # idalgo
    вот бы махнуть его на кого-нибудь из интера

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  3. mcfc-fantactic 04.03.2019 18:57 # mcfc-fantactic
    Вот тут скаму нужно спс сказать, увели у нас из под носа этих двух топарей Сунчеса и Фродо, ай маладцы, ай ромалы)))

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  4. tvinkovod 04.03.2019 18:55 # tvinkovod
    моур знает как поднасрать

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  5. gunnerlove 04.03.2019 18:52 # gunnerlove
    В МЮ он каким то хрупким стал, определённо обмен на Мхитарян для Арсенала удача

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  6. reams 04.03.2019 18:46 # reams
    Ой как хорошо, збс, санчис, окс, уилшер, кто следующий )

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  7. brown-ale 04.03.2019 18:39 # brown-ale
    Только за один этот трансфер стоило уволить Моуриньо.

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  8. jappstamm 04.03.2019 18:22 # jappstamm
    Видимо он сыграл свой последний матч в футболке МЮ

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  9. pistolero-lfc 04.03.2019 18:21 # pistolero-lfc
    как же он доит этот мешок. Коман Санчез

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  10. liverfun 04.03.2019 18:08 # liverfun
    сунчес выбрал просто лучшее место для заработка

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  11. denk 04.03.2019 18:08 # denk
    лучший трансфер прошлого сезона

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  12. chebrec 04.03.2019 18:07 # chebrec
    Столько времени без игровой практики не улучшит его состояние

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