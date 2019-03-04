Кейн признал, что "Тоттенхэм" склонен оступаться в самые важные моменты
Нападающий "Тотенхэма" Харри Кейн признал, что его команда имеет тенденцию давать слабину в самые ответственные моменты сезона.
Когда в конце февраля "шпорам" предоставилась возможность вплотную приблизиться к "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", они проиграли в гостях у "Бернли" со счетом 2:1, хотя Маурисио Почеттино называл тот матч "финалом".
Затем было поражение от "Челси" и ничья с "Арсеналом", и теперь "Тоттенхэм" вынужден забыть о борьбе за титул и сосредоточиться на удержании в топ-4 Премьер-Лиги. Подобная осечка случается со "шпорами" не впервые, и это тревожит Кейна.
"Когда давление высоко, как было на этой неделе, мы должны проявлять себя и находить способ добиваться нужного результата".
"В последние годы нам не удается этого делать в такие моменты. Мы не сделали этого на текущей неделе, и теперь титул уже недосягаем для нас".
"Это переломный момент для нас, и мы должны постараться изменить эту тенденцию", — цитирует Кейна Sky Sports.
04.03.2019 17:00
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петухи такие петухи как и колбаса не видать трофеев им
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Вряд ли получиться, как говорио сэр Алекс, это же Тотенхэм
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