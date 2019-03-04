Джака: "Борьба за попадание в топ-4 важнее победы в Лиге Европы"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что приоритетной целью для его команды является попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а не победа в Лиге Европы.

Еще несколько недель назад казалось, что победа в Лиге Европе, которую главный тренер "канониров" Унаи Эмери уже выигрывал со своим бывшим клубом "Севильей", является лучшим шансом для Джаки и компании вернуться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Однако три победы подряд и ничья в дерби с "Тоттенхэмом" позволили "Арсеналу" поправить свое положение в Премьер-Лиге. Кроме того, в этот период заметно сбавили обороты "шпоры" и теперь тоже вовлечены в борьбу за попадание в топ-4, вместе с "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Учитывая это, Граниту легко расставить приоритеты.

"После ухода Арсена Венгера многое изменилось в этом клубе. Мы довольны тренером, мы значительно прибавили, и мы много работаем".

"Для нас будет большим шагом, если мы вернемся в Лигу Чемпионов. Мы этого хотим. Мы знаем, что добиться этого будет непросто, но мы продолжаем трудиться".

"Вот уже два года мы не играем в Лиге Чемпионов. Клуб вроде "Арсенала" обязан играть в Лиге Чемпионов, и мы всегда должны демонстрировать это на поле".

"Мы упорно трудимся, мы изменили свой стиль, и это видно каждую неделю. Очень важно, что мы поблизости от зоны Лиги Чемпионов. Мы хотим набрать максимум очков в оставшихся матчах и финишировать в топ-4".

"Если ты выиграешь Лигу Европы, то напрямую попадешь в Лигу Чемпионов. Но я думаю, Премьер-Лига должна быть нашим главным приоритетом в плане попадания в Лигу Чемпионов", — цитирует Джаку Goal.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 711

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 04.03.2019 17:40 # ganinilyha
    Идиот, так-то лучше ЛЕ взять

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  2. lfcynwa 04.03.2019 17:29 # lfcynwa
    просто джака, просто храни

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  3. yela 04.03.2019 17:20 # yela
    Четвертое место = трофей = престиж

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  4. fanat-united 04.03.2019 16:48 # fanat-united
    Обычно, такие дятлы за ливер играют

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  5. mutruefan1989 04.03.2019 16:25 # mutruefan1989
    Все же в плане ущербности арс, его игроки и фанаты дают фору любому в пл, даже ливеру ))

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  6. manutd-20champ 04.03.2019 16:23 # manutd-20champ
    ну и дурак

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  7. parlor3 04.03.2019 16:22 # parlor3
    Слова дауна!!!!!!!! ЛЕ этот трофей+ напрямую в ЛЧ, боже как же бесят такие уникумы....

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  8. chebrec 04.03.2019 16:22 # chebrec
    Девиз Арсенала
    Главное не победа а участие

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  9. thegodfather 04.03.2019 16:14 # thegodfather
    Ебать он даун. Через победу в ле намного круче. Я бы конечно хотел, чтобы шпоры выле ели из 4ки, арс и мб попал. А челси челси через ле.

    Трофей + лч > лч

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