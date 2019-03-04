Джака: "Борьба за попадание в топ-4 важнее победы в Лиге Европы"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что приоритетной целью для его команды является попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а не победа в Лиге Европы.

Еще несколько недель назад казалось, что победа в Лиге Европе, которую главный тренер "канониров" Унаи Эмери уже выигрывал со своим бывшим клубом "Севильей", является лучшим шансом для Джаки и компании вернуться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Однако три победы подряд и ничья в дерби с "Тоттенхэмом" позволили "Арсеналу" поправить свое положение в Премьер-Лиге. Кроме того, в этот период заметно сбавили обороты "шпоры" и теперь тоже вовлечены в борьбу за попадание в топ-4, вместе с "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Учитывая это, Граниту легко расставить приоритеты.



"После ухода Арсена Венгера многое изменилось в этом клубе. Мы довольны тренером, мы значительно прибавили, и мы много работаем".



"Для нас будет большим шагом, если мы вернемся в Лигу Чемпионов. Мы этого хотим. Мы знаем, что добиться этого будет непросто, но мы продолжаем трудиться".



"Вот уже два года мы не играем в Лиге Чемпионов. Клуб вроде "Арсенала" обязан играть в Лиге Чемпионов, и мы всегда должны демонстрировать это на поле".



"Мы упорно трудимся, мы изменили свой стиль, и это видно каждую неделю. Очень важно, что мы поблизости от зоны Лиги Чемпионов. Мы хотим набрать максимум очков в оставшихся матчах и финишировать в топ-4".



"Если ты выиграешь Лигу Европы, то напрямую попадешь в Лигу Чемпионов. Но я думаю, Премьер-Лига должна быть нашим главным приоритетом в плане попадания в Лигу Чемпионов", — цитирует Джаку Goal.