Джака: "Борьба за попадание в топ-4 важнее победы в Лиге Европы"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что приоритетной целью для его команды является попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а не победа в Лиге Европы.
Еще несколько недель назад казалось, что победа в Лиге Европе, которую главный тренер "канониров" Унаи Эмери уже выигрывал со своим бывшим клубом "Севильей", является лучшим шансом для Джаки и компании вернуться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Однако три победы подряд и ничья в дерби с "Тоттенхэмом" позволили "Арсеналу" поправить свое положение в Премьер-Лиге. Кроме того, в этот период заметно сбавили обороты "шпоры" и теперь тоже вовлечены в борьбу за попадание в топ-4, вместе с "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Учитывая это, Граниту легко расставить приоритеты.
"После ухода Арсена Венгера многое изменилось в этом клубе. Мы довольны тренером, мы значительно прибавили, и мы много работаем".
"Для нас будет большим шагом, если мы вернемся в Лигу Чемпионов. Мы этого хотим. Мы знаем, что добиться этого будет непросто, но мы продолжаем трудиться".
"Вот уже два года мы не играем в Лиге Чемпионов. Клуб вроде "Арсенала" обязан играть в Лиге Чемпионов, и мы всегда должны демонстрировать это на поле".
"Мы упорно трудимся, мы изменили свой стиль, и это видно каждую неделю. Очень важно, что мы поблизости от зоны Лиги Чемпионов. Мы хотим набрать максимум очков в оставшихся матчах и финишировать в топ-4".
"Если ты выиграешь Лигу Европы, то напрямую попадешь в Лигу Чемпионов. Но я думаю, Премьер-Лига должна быть нашим главным приоритетом в плане попадания в Лигу Чемпионов", — цитирует Джаку Goal.
04.03.2019 16:00
Просмотров: 711
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Идиот, так-то лучше ЛЕ взять
(ответить)
просто джака, просто храни
(ответить)
Четвертое место = трофей = престиж
(ответить)
Обычно, такие дятлы за ливер играют
(ответить)
Все же в плане ущербности арс, его игроки и фанаты дают фору любому в пл, даже ливеру ))
(ответить)
ну и дурак
(ответить)
Слова дауна!!!!!!!! ЛЕ этот трофей+ напрямую в ЛЧ, боже как же бесят такие уникумы....
(ответить)
Девиз Арсенала
Главное не победа а участие
(ответить)
Ебать он даун. Через победу в ле намного круче. Я бы конечно хотел, чтобы шпоры выле ели из 4ки, арс и мб попал. А челси челси через ле.
Трофей + лч > лч
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий