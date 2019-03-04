Семь вещей, что мы узнали в 29-м туре
"Тоттенхэм" впервые в сезоне не проиграл и не победил, Ромелу Лукаку доказал свою ценность для Оле Гуннара Сульшера, а наверху Премьер-Лиги сменился лидер. Эти и другие наблюдения мы могли сделать в минувший уикенд.
"Тоттенхэм" впервые в сезоне сыграл вничью
По меркам последних сезонов "Тоттенхэму" не стоит радоваться такому исходу в дерби Северного Лондона — от команды Маурисио Почеттино привыкли ждать побед в домашних играх с "Арсеналом". В контексте последних поражений этот результат можно назвать даже неплохим, тем более что "шпоры" с надеждами побороться за титул попрощались еще неделю назад.
Он также неплох в контексте событий матча. Почеттино преувеличивает, говоря, что "Тоттенхэм" превосходил "Арсенал" по игре — если только не приравнивать к "превосходству" больший процент владения мячом. Хозяева забили с пенальти, который был назначен после судейской ошибки. Пенальти в их ворота в концовке тоже был очень спорным, но реализовать Пьер-Эмерик Обмеянг его не сумел, что привело к неожиданному исходу в принципе. Только в 29-м туре "Тоттенхэм" впервые сыграл вничью, которая, по крайней мере, не позволила одному из его конкурентов сократить отставание от "шпор" в расширенной гонке за места в первой четверке.
Лукаку снова на высоте
Место в старте форвард "Манчестер Юнайтед" начал терять еще при Жозе Моуриньо, и сменивший его Оле Гуннар Сульшер также предпочел на острие атаки Маркуса Рэшфорда, что выглядело логично. Тем не менее, несмотря на успехи партнера, Лукаку психологически не растерялся и стал пользоваться предоставленными ему со скамейки шансами. Ромелу также выходил в старте на кубковую игру с "Арсеналом", где, хоть и не забил, но стал одним из лучших игроков на поле за счет своих атакующих действий в целом.
Кадровые проблемы в атаке "Юнайтед" предоставили Лукаку больше возможностей, и бельгиец Сульшера не подвел. В течение одной недели форвард оформил два дубля, которые помогли его команде одержать не самые простые победы. Особенно сложно было с "Саутгемптоном", где МЮ вырвал три очка только в концовке встречи, успев пропустить два гола. Решающий удар нанес Лукаку, и это был удар что надо — кажется, из-за пределов штрафной Ромелу не забивал уже давно. Как и большинство партнеров, он играет с возросшей уверенностью в себе, и у тренерского штаба МЮ есть очень приятный выбор среди атакующих футболистов.
"Манчестер Сити" вернулся на первое место
В 2019 "горожане" забивают много даже по своим меркам, но прошедшая неделя прошла под знаком непростых минимальных побед. С "Вест Хэмом" чемпионам в каком-то смысле повезло, против "Борнмута" они взяли заслуженные три очка, хотя и близко не показали своей лучшей игры. Такие победы принято называть "чемпионскими".
"Сити" очень любит играть против "Борнмута" домашние матчи — команда Эдди Хау в Манчестере не отсиживается и подставляется под удары гранда. Дома "вишенки" обычно играют ответственнее, хотя в субботу эта ответственность перешла все границы для команды Хау. "Борнмут" за весь матч не нанес ни одного удара, даже неточного. Вдобавок гости владели мячом 82% игрового времени. Но даже такой матч мог завершиться нулевой ничьей, если бы не неудобная правая нога Рияда Махреза, внезапно взявшая на себя роль ударной в критический момент. Он может осложниться еще одной потерей Кевина Де Брюйне, но сейчас "Сити" все равно демонстрирует то, чего не достает "Ливерпулю" — умение достигать результата при посредственной игре.
"Брайтон" прервал серию неудач
Команда Криса Хьютона, казалось, обеспечила себе спокойную жизнь во второй части сезона успешными осенними результатами. К этому прилагался хороший старт в Кубке Англии, где "чайки" дошли до чертвертьфинала. Но вместе с этим форма команды в чемпионате пошла на спад, и ситуация стала выглядеть для болельщиков "Брайтона" слегка тревожной. В 2019 подопечные Хьютона не одержали в Премьер-Лиге ни одной победы: в семи играх у "чаек" было только два очка.
В субботу "Брайтон", наконец, победил — и было бы по-настоящему тревожно, если бы этого ни случилось даже в домашней игре с "Хаддерсфилдом". "Терьеры" посреди недели одержали первую победу под руководством Яна Зиверта, но их обреченность на вылет все равно не вызывает сомнений. В Брайтоне "Хаддерсфилд" всеми силами пытался сдерживать соперника, который, наконец, добился своего в момент легкой потери концентрации соперником. Быстро разыгранный хозяевами стандарт привел к голу Флорина Андоне, и Зиверт после встречи был очень расстроен тому, что весь план команды на игру был разрушен единственным эпизодом.
Роджерс начал с поражения
Брендан Роджерс вернулся в английский футбол спустя почти три с половиной года отсутствия. В первом матче во главе "Лестера" экс-менеджер "Селтика" отправился в гости к "Уотфорду", где 10 годами ранее начиналась его тренерская карьера. Интересный момент: в трех последних играх на своем поле "Уотфорд" играл с командами, которыми руководят их бывшие тренеры. Отношение к Роджерсу на "Викаридж Роуд" где-то между тем признанием, которое "шершни" сохраняют к Шона Дайчу, и презрением в отношении Марку Силвы.
Главное, что Брендан, как и два других экс-менеджера "Уотфорда", победить здесь не сумел. Его "Лестер" оставил неплохое впечатление — как минимум, "лисы" играли с уверенностью в своих силах. После того, как Джейми Варди сравнял счет в матче (а затем получил травму), "Лестер" серьезно надавил на хозяев и казался командой, у которой больше шансов взять все три очка. Как это бывает с отчаянными, "лисы" остались ни с чем — один решительный и неточный пас через центральную зону привел к быстрому выпаду "Уотфорда", который завершил голом Андре Грей. "Лестер" в первой игре Брендана Роджерса очков не взял, но эту самую решительность на будущее подчеркнул.
"Фулхэм" снова проиграл лондонское дерби
Свой первый матч у руля команды проводил и Скотт Паркер. Для него поединок "Фулхэма" с "Челси" вообще был первым в карьере главного тренера. Временный наставник "Фулхэма" стоит почти перед невозможной задачей спасти команду от вылета после того, как руководство в течение одного сезона уволило уже двух менеджеров — Славишу Йокановича и Клаудио Раньери.
Команда определенно неплохо отреагировала на назначение Паркера. Встреча с "Челси" была одной из лучших для "дачников" в последнее время. Команде Маурицио Сарри понадобилась удача и ловкость Кепы (он уже вернулся в состав), чтобы удержать победный результат на поле мотивированного аутсайдера. Другое дело, что "Челси" на поле соседей по Западному Лондону забил свои первые выездные голы в 2019 году, и главная слабость "Фулхэма" — игра в обороне — может легко перечеркнуть старания уже третьего тренера.
"Ливерпуль" снова теряет очки
Команда Юргена Клоппа вполне могла выйти на преимущество в семь очков несколько недель назад, но упустила свой шанс, а вместе с тем — переживает спад. После еще одной нулевой ничьей на "Гудисон Парк" "Ливерпуль" официально теряет первую позицию в чемпионате: теперь команду не спасает даже меньшее количество сыгранных, потому что в этом плане "Ливерпуль" и "Сити" выровнялись.
На этот раз счастливой ошибки Джордана Пикфорда не случилось. Наоборот, ошибался Мохамед Салах, а вратарь "Эвертона" выручал свою команду, которая по итогу праздновала нулевую ничью. Для "Ливерпуля" это не праздник и даже не событие: пять из последних матчей команды во всех турнирах завершились вничью. Три из них закончились результатом 0:0, два — 1:1. Несложно догадаться, что недавние лидеры Премьер-Лиги стали испытывать проблемы в атаке, которые могут быть связаны как с потерей игрового тонуса некоторых игроков, так и с утратой прежней уверенности в себе.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
04.03.2019 15:00
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Последние комментарии:
Турецкий полузащитник «Амедспора» Мансур Чалар пронес лезвие на матч третьего дивизиона чемпионата Турции против «Сакарьяспор». Видеорепортаж размещен на YouTube-канале местной телесети TV 264.
33-летний хавбек порезал нескольких соперников во время предматчевого рукопожатия. Лезвие Чалара оставило неглубокие порезы. Судья тем не менее позволил провести матч, который завершился со счетом 1:1. После игры представители «Сакарьяспора» обратились в полицию. Также клуб известил об инциденте Федерацию футбола Турции.
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Бедный Кит, умер як надежды ливерпуя на титул
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Хорошо, что успел побывать на концерте продиги, иначе совсем всё печально было бы
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КОРОЛИ!!!
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вот так матери будят своих сыновей-азеров:
https://vk.com/video-121732667_456239780
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https://d.radikal.ru/d04/1903/30/b90330bcd7d4.jpg
Встреча фанатов М. Сити!
(ответить)
Ещё в далеком и ламповом 2013 году школьницы одной из школ бескрайней Усраины облачили свои несовершеннолетние тела в откровенное белье, отправились на урок, разделись перед всем своим классом и поздравили одноклассников с 23 февраля неуклюжим, но искренним стриптизом. Все это в присутствии, между прочим, учителя в кабинете. Не сомневаемся, что с тех пор девочки многого добились.
(ответить)
16.02.2019 23:40 # удалить
mc-od
Короче, план на конец Февраля:
В КА: Челски VS Пригородные - Абрамчики проходят дальше. Ситуация с отставкой Дуремара ниспадает.
В ЛЧ: Сити делает неплохой задел в игре на выезде. Портовые выступают тоже очень достойно, но это игра на их поле, так что остается осадок неуверенности.
В Кубке Лиги: Шестнольси очень старается, но Сити без особых проблем оформляет первый трофей в сезоне. Дуремару дают время спокойно докурить остаток сезона.
В АПЛ: После проигрыша пенсам в КА озверевший Горлум ставит подножку Колбасе. Клоп публично продолжает "не нервничать".
В 28-ом туре, после уверенной победы над Вэстхэмом Сити укрепляет лидерство в АПЛ.
Как-то так, можете скринить.)) Может кто сумеет поднять бабла на ставках, чур 20% мне!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/68855/?c=1
Излишне был оптимистичен насчет Шестерок в КА, просто хотелось чтобы в лиге Пригородные были более злее против Колбасок..)) В итоге Горлум и Ко сумели-таки поставить подножку Клопу и Ко...
Так что в целом, вполне годно и KPACUBO наванговал. Учитесь..))
C'mon CITY!
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Ну как можно было просрать преимущество в 48 очков?
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Кейт Флинт Rip.
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КОРОЛИ на ТРОНЕ!!!
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