Семь вещей, что мы узнали в 29-м туре

"Тоттенхэм" впервые в сезоне не проиграл и не победил, Ромелу Лукаку доказал свою ценность для Оле Гуннара Сульшера, а наверху Премьер-Лиги сменился лидер. Эти и другие наблюдения мы могли сделать в минувший уикенд.





"Тоттенхэм" впервые в сезоне сыграл вничью



По меркам последних сезонов "Тоттенхэму" не стоит радоваться такому исходу в дерби Северного Лондона — от команды Маурисио Почеттино привыкли ждать побед в домашних играх с "Арсеналом". В контексте последних поражений этот результат можно назвать даже неплохим, тем более что "шпоры" с надеждами побороться за титул попрощались еще неделю назад.



Он также неплох в контексте событий матча. Почеттино преувеличивает, говоря, что "Тоттенхэм" превосходил "Арсенал" по игре — если только не приравнивать к "превосходству" больший процент владения мячом. Хозяева забили с пенальти, который был назначен после судейской ошибки. Пенальти в их ворота в концовке тоже был очень спорным, но реализовать Пьер-Эмерик Обмеянг его не сумел, что привело к неожиданному исходу в принципе. Только в 29-м туре "Тоттенхэм" впервые сыграл вничью, которая, по крайней мере, не позволила одному из его конкурентов сократить отставание от "шпор" в расширенной гонке за места в первой четверке.



Лукаку снова на высоте



Место в старте форвард "Манчестер Юнайтед" начал терять еще при Жозе Моуриньо, и сменивший его Оле Гуннар Сульшер также предпочел на острие атаки Маркуса Рэшфорда, что выглядело логично. Тем не менее, несмотря на успехи партнера, Лукаку психологически не растерялся и стал пользоваться предоставленными ему со скамейки шансами. Ромелу также выходил в старте на кубковую игру с "Арсеналом", где, хоть и не забил, но стал одним из лучших игроков на поле за счет своих атакующих действий в целом.



Кадровые проблемы в атаке "Юнайтед" предоставили Лукаку больше возможностей, и бельгиец Сульшера не подвел. В течение одной недели форвард оформил два дубля, которые помогли его команде одержать не самые простые победы. Особенно сложно было с "Саутгемптоном", где МЮ вырвал три очка только в концовке встречи, успев пропустить два гола. Решающий удар нанес Лукаку, и это был удар что надо — кажется, из-за пределов штрафной Ромелу не забивал уже давно. Как и большинство партнеров, он играет с возросшей уверенностью в себе, и у тренерского штаба МЮ есть очень приятный выбор среди атакующих футболистов.



"Манчестер Сити" вернулся на первое место



В 2019 "горожане" забивают много даже по своим меркам, но прошедшая неделя прошла под знаком непростых минимальных побед. С "Вест Хэмом" чемпионам в каком-то смысле повезло, против "Борнмута" они взяли заслуженные три очка, хотя и близко не показали своей лучшей игры. Такие победы принято называть "чемпионскими".



"Сити" очень любит играть против "Борнмута" домашние матчи — команда Эдди Хау в Манчестере не отсиживается и подставляется под удары гранда. Дома "вишенки" обычно играют ответственнее, хотя в субботу эта ответственность перешла все границы для команды Хау. "Борнмут" за весь матч не нанес ни одного удара, даже неточного. Вдобавок гости владели мячом 82% игрового времени. Но даже такой матч мог завершиться нулевой ничьей, если бы не неудобная правая нога Рияда Махреза, внезапно взявшая на себя роль ударной в критический момент. Он может осложниться еще одной потерей Кевина Де Брюйне, но сейчас "Сити" все равно демонстрирует то, чего не достает "Ливерпулю" — умение достигать результата при посредственной игре.



"Брайтон" прервал серию неудач



Команда Криса Хьютона, казалось, обеспечила себе спокойную жизнь во второй части сезона успешными осенними результатами. К этому прилагался хороший старт в Кубке Англии, где "чайки" дошли до чертвертьфинала. Но вместе с этим форма команды в чемпионате пошла на спад, и ситуация стала выглядеть для болельщиков "Брайтона" слегка тревожной. В 2019 подопечные Хьютона не одержали в Премьер-Лиге ни одной победы: в семи играх у "чаек" было только два очка.



В субботу "Брайтон", наконец, победил — и было бы по-настоящему тревожно, если бы этого ни случилось даже в домашней игре с "Хаддерсфилдом". "Терьеры" посреди недели одержали первую победу под руководством Яна Зиверта, но их обреченность на вылет все равно не вызывает сомнений. В Брайтоне "Хаддерсфилд" всеми силами пытался сдерживать соперника, который, наконец, добился своего в момент легкой потери концентрации соперником. Быстро разыгранный хозяевами стандарт привел к голу Флорина Андоне, и Зиверт после встречи был очень расстроен тому, что весь план команды на игру был разрушен единственным эпизодом.



Роджерс начал с поражения



Брендан Роджерс вернулся в английский футбол спустя почти три с половиной года отсутствия. В первом матче во главе "Лестера" экс-менеджер "Селтика" отправился в гости к "Уотфорду", где 10 годами ранее начиналась его тренерская карьера. Интересный момент: в трех последних играх на своем поле "Уотфорд" играл с командами, которыми руководят их бывшие тренеры. Отношение к Роджерсу на "Викаридж Роуд" где-то между тем признанием, которое "шершни" сохраняют к Шона Дайчу, и презрением в отношении Марку Силвы.



Главное, что Брендан, как и два других экс-менеджера "Уотфорда", победить здесь не сумел. Его "Лестер" оставил неплохое впечатление — как минимум, "лисы" играли с уверенностью в своих силах. После того, как Джейми Варди сравнял счет в матче (а затем получил травму), "Лестер" серьезно надавил на хозяев и казался командой, у которой больше шансов взять все три очка. Как это бывает с отчаянными, "лисы" остались ни с чем — один решительный и неточный пас через центральную зону привел к быстрому выпаду "Уотфорда", который завершил голом Андре Грей. "Лестер" в первой игре Брендана Роджерса очков не взял, но эту самую решительность на будущее подчеркнул.



"Фулхэм" снова проиграл лондонское дерби



Свой первый матч у руля команды проводил и Скотт Паркер. Для него поединок "Фулхэма" с "Челси" вообще был первым в карьере главного тренера. Временный наставник "Фулхэма" стоит почти перед невозможной задачей спасти команду от вылета после того, как руководство в течение одного сезона уволило уже двух менеджеров — Славишу Йокановича и Клаудио Раньери.



Команда определенно неплохо отреагировала на назначение Паркера. Встреча с "Челси" была одной из лучших для "дачников" в последнее время. Команде Маурицио Сарри понадобилась удача и ловкость Кепы (он уже вернулся в состав), чтобы удержать победный результат на поле мотивированного аутсайдера. Другое дело, что "Челси" на поле соседей по Западному Лондону забил свои первые выездные голы в 2019 году, и главная слабость "Фулхэма" — игра в обороне — может легко перечеркнуть старания уже третьего тренера.



"Ливерпуль" снова теряет очки



Команда Юргена Клоппа вполне могла выйти на преимущество в семь очков несколько недель назад, но упустила свой шанс, а вместе с тем — переживает спад. После еще одной нулевой ничьей на "Гудисон Парк" "Ливерпуль" официально теряет первую позицию в чемпионате: теперь команду не спасает даже меньшее количество сыгранных, потому что в этом плане "Ливерпуль" и "Сити" выровнялись.



На этот раз счастливой ошибки Джордана Пикфорда не случилось. Наоборот, ошибался Мохамед Салах, а вратарь "Эвертона" выручал свою команду, которая по итогу праздновала нулевую ничью. Для "Ливерпуля" это не праздник и даже не событие: пять из последних матчей команды во всех турнирах завершились вничью. Три из них закончились результатом 0:0, два — 1:1. Несложно догадаться, что недавние лидеры Премьер-Лиги стали испытывать проблемы в атаке, которые могут быть связаны как с потерей игрового тонуса некоторых игроков, так и с утратой прежней уверенности в себе.



Иван Громиков специально для FAPL.ru