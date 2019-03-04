Дэвид Брукс заключил новый контракт с "Борнмутом"

Восходящая звезда "Борнмута" Дэвид Брукс заключил новый долгосрочный контракт со своим клубом на улучшенных условиях.

Брукс присоединился к команде Эдди Хау лишь прошлым летом из "Шеффилд Юнайтед". Однако Дэвид совершенно не затерялся на уровне Премьер-Лиги, став основным игроком на "Виталити".



К настоящему моменту Брукс сыграл 23 матча за "вишенок" в Премьер-Лиге, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи. Кроме того, 21-летний полузащитник уже трижды признавался Игроком Месяца в "Борнмуте".



В прессе уже появляются слухи об интересе к Бруксу со стороны больших клубов, однако "Борнмут" решил действовать на опережение и сегодня заключил с игроком сборной Уэльса новый контракт.



"Когда мы начали обсуждать новую сделку, я хотел этого, и согласование не заняло много времени. Когда я переходил в клуб, не многие люди ожидали, что я таким образом смогу начать свою карьеру здесь — включая меня. Я рад количеством сыгранных матчей и демонстрируемой игрой за команду. Я наслаждаюсь каждой минутой здесь, и я очень рад продлить свой контракт", — сообщил Брукс.