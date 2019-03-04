Каррагер: "Ван Дейк должен стать Игроком Года"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заслуживает награду лучшему игроку этого сезона.

Именно Ван Дейк был признан лучшим игроком мерсисайдского дерби против "Эвертона" накануне (0:0). Виргил помог голкиперу "красных" Алиссону в 17-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги сохранить свои ворота на замке.



Каррагер остался в восторге от того, как 27-летний голландец отражал атаки чрезвычайно мотивированных "ирисок". По мнению Джейми, в этом сезоне Ван Дейку нет равных.



"Сегодня Ван Дейк показал невероятную игру. Думаю, он должен стать Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов. Возможно, пока еще слишком рано для этого, но если бы он не играл сегодня, "Эвертон", думаю, добился бы победы".



"Он выглядит мужчиной, который играет с детьми. Он противостоит некоторым из лучших игроков в Европе и Премьер-Лиге, но ему все дается так легко".



"Складывается впечатление, что у него пока даже не было достаточно сложной проверки. Всегда есть ощущение, что он способен переключиться на более высокую передачу", — сообщил Каррагер в эфире.