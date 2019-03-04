Моуриньо: "Второй сезон Сарри будет лучше"
Тренер Жозе Моуриньо уверен, что следующий сезон сложится лучше для его коллеги из "Челси" Маурицио Сарри.
Победы над "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" позволили Сарри слегка перевести дух, однако его положение по-прежнему выглядит шатким — нет никаких гарантий, что Маурицио доработает этот сезон, не говоря уже о следующем.
В последнее время сам Сарри неоднократно говорил, что это давление не сравнится с тем, с чем ему приходилось иметь дело в родной Италии, и для Моуриньо, который тоже тренировал в Серии А, это не пустые слова.
Жозе уверен, что Маурицио выдержит это давление и в следующем сезоне будет радовать болельщиков своим Сарриболом — если, конечно, руководство "синих" окажется достаточно терпеливо.
"Италия — это непростая страна. Там ты учишься вести себя с прессой. У них очень специализированная пресса, там комментаторы топ-уровня с огромным опытом в футболе, их журналисты тоже очень умны при использовании эмоций".
"Маурицио приехал в Англии с более чем 20 годами опыта работы в футболе. Думаю, он готов, и главная сложность для него — привить свой стиль, в котором он всегда играл с "Наполи".
"Премьер-Лига — это лига, где порой ты можешь слегка потерять свою индивидуальность, чтобы адаптироваться к характеристикам матча и соперника. Со временем он научится, и его второй сезон сложится лучше", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.
04.03.2019 12:00
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Последние комментарии:
Все по делу Ур говорит. Сарри - нормальный специалист, игра Щелси будет постепенно улучшаться, если с составом проблем не будет в виде потерь ключевых футболистов.
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много моуриньо
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снова займут 6-место, но уже с минимум усилий))
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При Сарри у Челси результаты не очень. При Сульшере у МЮ рещультаты попёрли в гору. Моур хвалит Сарри, надеясь на его второй сезон и "недоверяет" Сульшеру. По мне, так это классический Моур, который хочет чтобы без него все клубы рухнули.
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Со старым составом
Ехехехехехехехе!!!
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Обязан брать 3-4 место или обоссан
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Моур в шлюша фапловского превратился, адекватит, хотя на самом деле столько щашкваров за его спиной, что всегда скептически относишься к его капитанству .
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Зима не будет
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