Моуриньо: "Второй сезон Сарри будет лучше"

Маурицио Сарри Тренер Жозе Моуриньо уверен, что следующий сезон сложится лучше для его коллеги из "Челси" Маурицио Сарри.

Победы над "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" позволили Сарри слегка перевести дух, однако его положение по-прежнему выглядит шатким — нет никаких гарантий, что Маурицио доработает этот сезон, не говоря уже о следующем.

В последнее время сам Сарри неоднократно говорил, что это давление не сравнится с тем, с чем ему приходилось иметь дело в родной Италии, и для Моуриньо, который тоже тренировал в Серии А, это не пустые слова.

Жозе уверен, что Маурицио выдержит это давление и в следующем сезоне будет радовать болельщиков своим Сарриболом — если, конечно, руководство "синих" окажется достаточно терпеливо.

"Италия — это непростая страна. Там ты учишься вести себя с прессой. У них очень специализированная пресса, там комментаторы топ-уровня с огромным опытом в футболе, их журналисты тоже очень умны при использовании эмоций".

"Маурицио приехал в Англии с более чем 20 годами опыта работы в футболе. Думаю, он готов, и главная сложность для него — привить свой стиль, в котором он всегда играл с "Наполи".

"Премьер-Лига — это лига, где порой ты можешь слегка потерять свою индивидуальность, чтобы адаптироваться к характеристикам матча и соперника. Со временем он научится, и его второй сезон сложится лучше", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.


Метки Моуриньо, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 12:00

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  1. ofori-twumasi 04.03.2019 13:42 # ofori-twumasi
    Все по делу Ур говорит. Сарри - нормальный специалист, игра Щелси будет постепенно улучшаться, если с составом проблем не будет в виде потерь ключевых футболистов.

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  2. manutd-20champ 04.03.2019 12:48 # manutd-20champ
    много моуриньо

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  3. pistolero-lfc 04.03.2019 12:44 # pistolero-lfc
    снова займут 6-место, но уже с минимум усилий))

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  4. lampard78 04.03.2019 12:44 # lampard78
    При Сарри у Челси результаты не очень. При Сульшере у МЮ рещультаты попёрли в гору. Моур хвалит Сарри, надеясь на его второй сезон и "недоверяет" Сульшеру. По мне, так это классический Моур, который хочет чтобы без него все клубы рухнули.

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  5. chebrec 04.03.2019 12:10 # chebrec
    Со старым составом
    Ехехехехехехехе!!!

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  6. ganinilyha 04.03.2019 12:08 # ganinilyha
    Обязан брать 3-4 место или обоссан

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  7. moneymaker 04.03.2019 12:03 # moneymaker
    Моур в шлюша фапловского превратился, адекватит, хотя на самом деле столько щашкваров за его спиной, что всегда скептически относишься к его капитанству .

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  8. xin 04.03.2019 12:01 # xin
    Зима не будет

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