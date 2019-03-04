Моуриньо: "Второй сезон Сарри будет лучше"

Тренер Жозе Моуриньо уверен, что следующий сезон сложится лучше для его коллеги из "Челси" Маурицио Сарри.

Победы над "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" позволили Сарри слегка перевести дух, однако его положение по-прежнему выглядит шатким — нет никаких гарантий, что Маурицио доработает этот сезон, не говоря уже о следующем.



В последнее время сам Сарри неоднократно говорил, что это давление не сравнится с тем, с чем ему приходилось иметь дело в родной Италии, и для Моуриньо, который тоже тренировал в Серии А, это не пустые слова.



Жозе уверен, что Маурицио выдержит это давление и в следующем сезоне будет радовать болельщиков своим Сарриболом — если, конечно, руководство "синих" окажется достаточно терпеливо.



"Италия — это непростая страна. Там ты учишься вести себя с прессой. У них очень специализированная пресса, там комментаторы топ-уровня с огромным опытом в футболе, их журналисты тоже очень умны при использовании эмоций".



"Маурицио приехал в Англии с более чем 20 годами опыта работы в футболе. Думаю, он готов, и главная сложность для него — привить свой стиль, в котором он всегда играл с "Наполи".



"Премьер-Лига — это лига, где порой ты можешь слегка потерять свою индивидуальность, чтобы адаптироваться к характеристикам матча и соперника. Со временем он научится, и его второй сезон сложится лучше", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.