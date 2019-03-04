Роуз: "Почеттино словно отправлял нас на войну"
Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз назвал разговор тренера Маурисио Почеттино с командой в перерыве дерби против "Арсенала" одним из лучших, которые ему довелось слышать в своей карьере.
К дерби со своими соседями по Северному Лондону "шпоры" подошли на фоне разочаровывающих поражений от "Бернли" и "Челси". Быстрый гол в исполнении Аарона Рэмси только усугубил положение "Тоттенхэма".
Однако во втором тайме подопечные Почеттино воспрянули духом и смогли добыть ничью — 1:1. Преображение своей команды 28-летний Роуз объясняет тем страстным разговором, который провел Почеттино в раздевалке.
"Когда он разговаривает с нами в перерыве, то обычно бывает спокоен. Но в этот раз он был по-настоящему страстным. После его разговора было ощущение, словно он отправляет нас на войну. Это был один из лучших разговоров с командой, свидетелем которых я был, пока играю в футбол".
"Мы не привыкли проигрывать два матча подряд. Что-то требовалось изменить. Не знаю, требовался ли нам пинок под задницу, но я думаю, тренер просто попробовал другой подход. Мне понравилось, что он сделал в перерыве, это действительно зарядило нас".
"Как это обычно бывает, он сделал так, чтобы мы хотели сражаться за него, сражаться за своих партнеров по команде, сражаться за свой клуб. Я обожаю видеть такие вещи", — цитирует Роуза The Telegraph.
04.03.2019 11:00
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Так и надо.
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Красавчик
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