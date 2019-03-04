Сульшер: "Мы уверены, что можем победить ПСЖ"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что его команда не отдаст ПСЖ путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов без боя.
В прошлом месяце "красные дьяволы" потерпели свое пока что единственное поражение при Сульшере, проиграв первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:0.
На выезд в Париж "Юнайтед" отправляется не только с дефицитом в два гола, но и без ряда важных игроков, включая дисквалифицированного Поля Погба, однако Оле Гуннар все равно планирует побороться.
"Должен сказать, мои игроки полны уверенности в преддверии этого матча, несмотря на 2:0 дома. Мы знаем, что отыграться будет сложно — мы играли против них здесь, у них хорошая команда, а у нас куча травм, но парни здесь хотят участвовать в этом соревновании".
"Мы поборемся за то, чтобы остаться в соревновании. Это похоже на покорение вершины, но мы обладаем классными игроками. Посмотрим, сколько из них будут в строю. Это может стать самой важной вещью".
"Мы обязательно должны забить в ответном матче. Если нам удастся ранний гол, мы окажемся в шаге от цели", — добавил Сульшер.
04.03.2019 10:00
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Последние комментарии:
Победить всегда возможно, но вот забить 3 гола будет тяжело.
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Резерв вырускай и играй в атаку, хочу только нападение
Погба
Лукаку Рэш
Даже если сольем 3-0, не обидно будет, но вдруг покуражаться
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кхе кхе, так ПСЖ тоже хочет... и может.
надежд мало
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А весь остальной мир уверен что вы ничего не можете
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вот с таким настроем и надо было начинать свой матч дома.
Эх...
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... можем, но не будем
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Настрой это хорошо, вот только у нас пол состава сломаны, так что, нет ни единого шанса
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Отличный настрой
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