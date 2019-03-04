Сульшер: "Мы уверены, что можем победить ПСЖ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что его команда не отдаст ПСЖ путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов без боя.

В прошлом месяце "красные дьяволы" потерпели свое пока что единственное поражение при Сульшере, проиграв первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:0.



На выезд в Париж "Юнайтед" отправляется не только с дефицитом в два гола, но и без ряда важных игроков, включая дисквалифицированного Поля Погба, однако Оле Гуннар все равно планирует побороться.



"Должен сказать, мои игроки полны уверенности в преддверии этого матча, несмотря на 2:0 дома. Мы знаем, что отыграться будет сложно — мы играли против них здесь, у них хорошая команда, а у нас куча травм, но парни здесь хотят участвовать в этом соревновании".



"Мы поборемся за то, чтобы остаться в соревновании. Это похоже на покорение вершины, но мы обладаем классными игроками. Посмотрим, сколько из них будут в строю. Это может стать самой важной вещью".



"Мы обязательно должны забить в ответном матче. Если нам удастся ранний гол, мы окажемся в шаге от цели", — добавил Сульшер.