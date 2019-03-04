Сульшер: "Мы уверены, что можем победить ПСЖ"

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что его команда не отдаст ПСЖ путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов без боя.

В прошлом месяце "красные дьяволы" потерпели свое пока что единственное поражение при Сульшере, проиграв первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:0.

На выезд в Париж "Юнайтед" отправляется не только с дефицитом в два гола, но и без ряда важных игроков, включая дисквалифицированного Поля Погба, однако Оле Гуннар все равно планирует побороться.

"Должен сказать, мои игроки полны уверенности в преддверии этого матча, несмотря на 2:0 дома. Мы знаем, что отыграться будет сложно — мы играли против них здесь, у них хорошая команда, а у нас куча травм, но парни здесь хотят участвовать в этом соревновании".

"Мы поборемся за то, чтобы остаться в соревновании. Это похоже на покорение вершины, но мы обладаем классными игроками. Посмотрим, сколько из них будут в строю. Это может стать самой важной вещью".

"Мы обязательно должны забить в ответном матче. Если нам удастся ранний гол, мы окажемся в шаге от цели", — добавил Сульшер.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 10:00

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  1. dragonishka 04.03.2019 11:49 # dragonishka
    Победить всегда возможно, но вот забить 3 гола будет тяжело.

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  2. rj1992 04.03.2019 11:40 # rj1992
    Резерв вырускай и играй в атаку, хочу только нападение

    Погба
    Лукаку Рэш
    Даже если сольем 3-0, не обидно будет, но вдруг покуражаться

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  3. manutd-20champ 04.03.2019 10:44 # manutd-20champ
    кхе кхе, так ПСЖ тоже хочет... и может.
    надежд мало

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  4. goya 04.03.2019 10:33 # goya
    А весь остальной мир уверен что вы ничего не можете

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  5. pistolero-lfc 04.03.2019 10:25 # pistolero-lfc
    вот с таким настроем и надо было начинать свой матч дома.
    Эх...

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  6. keane16 04.03.2019 10:24 # keane16
    ... можем, но не будем

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  7. fanat-united 04.03.2019 10:15 # fanat-united
    Настрой это хорошо, вот только у нас пол состава сломаны, так что, нет ни единого шанса

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  8. mancunia-planet 04.03.2019 10:11 # mancunia-planet
    Отличный настрой

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