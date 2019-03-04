Гвардиола: "Сити" лучше, чем в прошлом сезоне"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в этом сезоне его команда выступает лучше, чем в прошлом.

Год назад "горожане" уверенно лидировали в Премьер-Лиге, уверенно двигаясь к рекорду по количеству очков и забитых голов. Эта кампания складывается гораздо тяжелее из-за конкуренции со стороны "Ливерпуля", однако Гвардиола восхищается своими подопечными.

"В том, как мы играем, мы гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Каждый четко знает, что мы должны делать. Каждый помогает друг другу. Когда это есть, ты можешь сражаться за свои цели. Если мы проиграем эту борьбу, значит проиграем, но нам будет не о чем жалеть".

"Я знаю, наше общество так устроено, что победитель получает всю похвалу, а второй становится абсолютным неудачником. Однако невозможно чувствовать подобное в отношении моих игроков".

"Я не знаю, чем все закончится, но невозможно не чувствовать, что они хорошие бойцы, хорошие игроки, хорошие спортсмены, хороши во всем, что мы видим в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. lambert757 04.03.2019 09:29 # lambert757
    Классная команда, показывает отличную игру. Но я никогда не буду болеть за такие команды вроде ман сити, Челси и псж. Они были никем, пришли шейхи и олигархи и начали вбухивать мешки с деньгами. Завтра америкосы против них санкции введут, сьебутся они из своих клубов и эти команды опять станут середняками своих чемпионатов. В лучшем случае за ле будут бороться

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  2. only--liverpool 04.03.2019 08:30 # only--liverpool
    В отличии от нашего хуесоса из Монако... фамилию даже не помню... зато помню как кичились цену ему набивали, теперь лавку полирует... ХРРРРРРРРРРРР ТЬФУ

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  3. electric 04.03.2019 08:27 # electric
    Наказать за ффп и исключить из лч. Снять очки в чемпионате. Вывести лысого шарлатана на чистую воду. Запретить любые трансферы уже с сегодняшнего дня.

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  4. only--liverpool 04.03.2019 08:23 # only--liverpool
    Стоит признать, Зинченко действительно неплох... Слава Украине!!!

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  5. glorfindel 04.03.2019 08:01 # glorfindel
    Красава, Алекс! Побед тебе и успехов. Все из СНГ болеют за тебя!

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