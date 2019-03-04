Гвардиола: "Сити" лучше, чем в прошлом сезоне"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в этом сезоне его команда выступает лучше, чем в прошлом.

Год назад "горожане" уверенно лидировали в Премьер-Лиге, уверенно двигаясь к рекорду по количеству очков и забитых голов. Эта кампания складывается гораздо тяжелее из-за конкуренции со стороны "Ливерпуля", однако Гвардиола восхищается своими подопечными.



"В том, как мы играем, мы гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Каждый четко знает, что мы должны делать. Каждый помогает друг другу. Когда это есть, ты можешь сражаться за свои цели. Если мы проиграем эту борьбу, значит проиграем, но нам будет не о чем жалеть".



"Я знаю, наше общество так устроено, что победитель получает всю похвалу, а второй становится абсолютным неудачником. Однако невозможно чувствовать подобное в отношении моих игроков".



"Я не знаю, чем все закончится, но невозможно не чувствовать, что они хорошие бойцы, хорошие игроки, хорошие спортсмены, хороши во всем, что мы видим в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.