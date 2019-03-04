Лофтус-Чик: "Кепа извинился перед всеми нами и был прощен"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик признался, что голкипер Кепа Аррисабалага извинился за свою выходку в финале Кубка Лиги и был прощен партнерами по команде.

Пропустив дерби с "Тоттенхэмом" в качестве дисциплинарной меры, в воскресенье Аррисабалага вернулся в ворота "синих" и несколькими отличными сейвами помог команде одержать победу над "Фулхэмом" со счетом 1:2.



По словам Лофтус-Чика, теперь скандал вокруг Кепы, который не захотел уходить с поля в концовке финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити", окончательно остался позади. Никаких недомолвок в коллективе по этому поводу больше нет.



"Естественно, наш тренер хотел показать, что требует уважения от своих игроков, поэтому он и выпустил Вилли Кабальеро на матч против "Тоттенхэма".



"Кепа был честен с нами. Он извинился перед всеми нами на следующий день после финала, и все мы приняли его извинения".



"Думаю, там был элемент недопонимания, но он извинился перед нами, и мы простили его. Думаю, очень важно быстро закрыть эту тему", — сообщил Лофтус-Чик Sky Sports.