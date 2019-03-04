Моуриньо предостерег "Юнайтед" от постоянного контракта с Сульшером

Жозе Моуриньо предупредил "Манчестер Юнайтед", что подписание постоянного контракта с Оле Гуннаром Сульшером может стать большой ошибкой.

Уволив Моуриньо в декабре, боссы "Юнайтед" доверили команду приглашенному из "Мольде" до конца сезона Сульшеру. Оле Гуннар мгновенно преобразил "красных дьяволов", не оставив и следа от негативной атмосферы своего предшественника.



При Сульшере "Юнайтед" принялся демонстрировать классный футбол и такие же результаты, и после 29 туров "дьяволы" занимают четвертое место в Премьер-Лиге, хотя при Моуриньо это казалось едва ли достижимым.



Теперь Сульшер считается фаворитом на роль постоянного рулевого "дьяволов", однако Моуриньо считает, что норвежец не обладает достаточным опытом, чтобы обеспечивать результат на длинной дистанции.



"Возьмите, к примеру, "Фулхэм". Разве они могли получить тренера лучше, чем Клаудио Раньери? Ничуть. Разве можно сравнивать опыт Клаудио и Скотта Паркера, который впервые тренирует команду. Ничуть".



"Однако в футболе бывают примеры — в том числе пример моего бывшего клуба — когда перестановка оказывает немедленный эффект. Я не верю в такие перестановки в долгосрочной перспективе, но иногда они могут обеспечить кое-какие положительные результаты прямо сейчас", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.