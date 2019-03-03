Ван Дейк: "Эвертон" праздновал 0:0"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его команда заслуживала победу в мерсисайдском дерби, объяснив это тем, что игроки "Эвертона" праздновали ничью.

Счет 0:0 на "Гудисон Парк" не позволил "красным" вернуться на вершину Премьер-Лиги. В этом матче подопечные Клоппа столкнулись с предельно мотивированным соперником, которого они не смогли дожать.



Ван Дейк, признанный лучшим игроком этого матча, убежден, что "Ливерпуль" создал достаточно моментов, чтобы забрать три очка, поэтому радость "Эвертона" после финального свистка неслучайна.



"Думаю, учитывая созданные нами моменты, мы заслуживали три очка. Когда соперник празднует 0:0, это о многом говорит. Мы имели свои моменты, но ими не воспользовались".



"Мне нравится играть в такого рода матча, но мы приехали за тремя очками и не получили их. Теперь нам важно восстановиться к следующему матчу".



"Каждый хочет быть на вершине лиги. Но ситуация такая, какая есть. В данный момент мы не можем ее изменить — мы лишь можем выигрывать свои матчи. Наш фокус — на следующем матче", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.