Ван Дейк: "Эвертон" праздновал 0:0"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его команда заслуживала победу в мерсисайдском дерби, объяснив это тем, что игроки "Эвертона" праздновали ничью.

Счет 0:0 на "Гудисон Парк" не позволил "красным" вернуться на вершину Премьер-Лиги. В этом матче подопечные Клоппа столкнулись с предельно мотивированным соперником, которого они не смогли дожать.

Ван Дейк, признанный лучшим игроком этого матча, убежден, что "Ливерпуль" создал достаточно моментов, чтобы забрать три очка, поэтому радость "Эвертона" после финального свистка неслучайна.

"Думаю, учитывая созданные нами моменты, мы заслуживали три очка. Когда соперник празднует 0:0, это о многом говорит. Мы имели свои моменты, но ими не воспользовались".

"Мне нравится играть в такого рода матча, но мы приехали за тремя очками и не получили их. Теперь нам важно восстановиться к следующему матчу".

"Каждый хочет быть на вершине лиги. Но ситуация такая, какая есть. В данный момент мы не можем ее изменить — мы лишь можем выигрывать свои матчи. Наш фокус — на следующем матче", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1040

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  1. cunningham 04.03.2019 00:35 # cunningham
    на своего дебила тренера бы посмотрел который от случайного рикошета на последней добавленной секунде в первом матче обосрался от радости. в прямом смысле.

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  2. mancunia-planet 04.03.2019 00:03 # mancunia-planet
    Скромный человек, не только, вся Британия празднует

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  3. manutd-20champ 03.03.2019 23:33 # manutd-20champ
    что в этом плохого?
    жаба задавила что ты победу не праздновал?

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  4. ba-29 03.03.2019 23:23 # ba-29
    Тупа пригорело

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  5. mc-od 03.03.2019 23:16 # mc-od
    Джини (Вейналдум) сказал: "Ты должен забить. Если забьешь, мы будем звать тебя Роналду, если нет, Мане - ты дерьмо!"

    Источник: http://fapl.ru/posts/69132/?c=1

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  6. dallaslp 03.03.2019 23:10 # dallaslp
    Эвертон праздновал, что выиграл чемпионат миров

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  7. van-der-slav 03.03.2019 23:06 # van-der-slav
    эвертон праздновал то что ливерка слетела на второе место

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  8. electric 03.03.2019 23:05 # electric
    классно о6оссал ирисов)

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