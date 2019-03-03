Моуриньо сомневается, что "Ливерпуль" выиграет титул

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо усомнился в шансах "Ливерпуля" выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Счет 0:0 в дерби с "Эвертоном" означает, что теперь "красные" только вторые в Премьер-Лиге, а инициативой в чемпионской гонке завладел "Манчестер Сити".



По мнению Моуриньо, и "Ливерпуль" в целом, и отдельные его игроки сейчас не те, что в первой половине сезона. Неспособность делать результат при плохой игре может стоить Юргену Клоппу титула, считает Жозе.



"Думаю, "Ливерпуль" сейчас не тот, что несколько месяцев назад, когда все складывалось в их пользу. Тогда момент Салаха бы бы голом. В этих деталях они не такие, как прежде. Шесть недель назад Салах забил бы правой ногой, с помощью рикошета или с добивания".



"Например, в моем последнем матче (у руля "Юнайтед") два гола "Ливерпуля" были забиты с рикошетами. У них были эти успешные периоды, но сейчас другой период".



"Я не думаю, что это невезение. Это просто такой период. Например, на каком-то отрезке Милнер демонстрировал феноменальную игру, но сегодня он был на лавке. Почему? Потому что его форма ухудшилась, он немного устал, получил ушиб или не полностью здоров".



"То же самое Фирмино. Он выздоровел, но в форме ли? Наверное, нет, раз он оказался на лавке. Они столкнулись со множеством мелких проблем".



"Мой опыт позволяет мне сказать, что выиграть титул сложно, и обычно у тебя бывают неудачные периоды. В эти периоды важно побеждать".



"Помню, когда я завоевал свой последний титул с "Челси", мы встречались с КПР. КПР уже вылетел. Мы играли плохо, но не пропустили, а в ключевой момент матча, на 91-й минуте, мы забили и победили. Мы играли ужасно, но мы победили".



"Думаю, сейчас у "Ливерпуля" такой период. Они должны были побеждать "Манчестер Юнайтед" (в феврале), но не сделали этого", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.