Сарри доволен реакцией Кепы
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри остался доволен реакцией голкипера Кепы Аррисабалаги после понесенного наказания.
После своего отказа уходить с поля в концовке финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" Аррисабалага был оштрафован клубом на одну недельную зарплату, а также был вынужден принести публичные извинения.
Дополнительно, в качестве дисциплинарной меры, самый дорогой голкипер мира провел на лавке матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" посреди недели.
Но в воскресенье Кепа вернулся в ворота и помог "синим" одержать победу 1:2 над "Фулхэмом". 24-летний испанец совершил несколько важных сейвов, произведя хорошее впечатление на Сарри.
"Он сыграл очень хорошо, так что решение вернуть его было обычным делом. Он понес расплату перед клубом и командой, и теперь эта ситуация исчерпана. Кепа — мужчина, он все понял и очень хорошо отреагировал".
"Я разговаривал с ним на неделе, и он все понял. Он очень хорошо тренировался, и сегодня его реакция была очень хорошей. Я его знаю, он очень хороший человек. Он совершил ошибку, но теперь хватит об этом".
"Мог бы я оставить его без практики до конца сезона? Если мы говорим конкретно о нем, то нет. Он совершил большую ошибку, и с другим игроком я бы мог поступить по-другому, но его я очень хорошо знаю, и то, о чем вы говорите, не было бы правильным решением", — цитирует Сарри Sky Sports.
03.03.2019 21:30
Просмотров: 935
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я тоже доволен как он послал физрука. Растет будущий Крысуа!
(ответить)
Если бы не кепа, то Сарри перестал бы быть безтрофейником.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий