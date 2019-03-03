Сарри доволен реакцией Кепы

Кепа Аррисабалага Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри остался доволен реакцией голкипера Кепы Аррисабалаги после понесенного наказания.

После своего отказа уходить с поля в концовке финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" Аррисабалага был оштрафован клубом на одну недельную зарплату, а также был вынужден принести публичные извинения.

Дополнительно, в качестве дисциплинарной меры, самый дорогой голкипер мира провел на лавке матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" посреди недели.

Но в воскресенье Кепа вернулся в ворота и помог "синим" одержать победу 1:2 над "Фулхэмом". 24-летний испанец совершил несколько важных сейвов, произведя хорошее впечатление на Сарри.

"Он сыграл очень хорошо, так что решение вернуть его было обычным делом. Он понес расплату перед клубом и командой, и теперь эта ситуация исчерпана. Кепа — мужчина, он все понял и очень хорошо отреагировал".

"Я разговаривал с ним на неделе, и он все понял. Он очень хорошо тренировался, и сегодня его реакция была очень хорошей. Я его знаю, он очень хороший человек. Он совершил ошибку, но теперь хватит об этом".

"Мог бы я оставить его без практики до конца сезона? Если мы говорим конкретно о нем, то нет. Он совершил большую ошибку, и с другим игроком я бы мог поступить по-другому, но его я очень хорошо знаю, и то, о чем вы говорите, не было бы правильным решением", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Аррисабалага, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2019 21:30

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 03.03.2019 22:08 # fc-oil
    Я тоже доволен как он послал физрука. Растет будущий Крысуа!

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  2. dred 03.03.2019 21:50 # dred
    Если бы не кепа, то Сарри перестал бы быть безтрофейником.

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