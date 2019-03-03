"Ливерпуль" не справился с "Эвертоном" и опустился на второе место

Мохамед Салах Сыграв без голов с "Эвертоном", "Ливерпуль недосчитался важных двух очков и теперь занимает только второе место в Премьер-Лиги.

После четырех матчей подряд без голов нападающий Ришарлисон лишился места в стартовом составе "ирисок". Вместо него и Фила Ягиелки вышли Бернард и Курт Зума.

Нападающий "красных" Роберто Фирмино залечил лодыжку, но расположился в запасе, благодаря чему Дивок Ориги сохранил место в старте. Джордан Хендерсон заменил Джеймса Милнера в центре поля.

Игра началась в высоком темпе, как и подобает дерби. "Эвертон" демонстрировал большое желание, но по уровню организации игры и техническому оснащению заметно уступал своему соседу.

Первый по-настоящему голевой момент возник на 28-й минуте, когда Мохамед Салах, воспользовавшись провалом в обороне хозяев, вышел один на один по правому краю штрафной площади. Египтянин, щелкавший такие моменты как орешки в прошлом сезоне, на сей раз не смог пробить Джордана Пикфорда.

"Ириски" впервые попали в створ только на 52-й минуте, когда Алиссон был вынужден спасать свою команду после удара головой с отскоком от газона Доминика Калверт-Левина.

На момент хозяев "Ливерпуль" ответил выходом на ударную позицию Салаха, однако в последний момент Майкл Кин помешал Мохамеду пробить по мячу.

Напряжение в игре сохранялось и далее. "Эвертон" был заряжен на борьбу, однако большинство атак обеих команд до ударов не доходило. Забить так никому не удалось.

Несмотря на отсутствие голов, матч вышел достойным, с обилием борьбы и в духе дерби. "Эвертону" не хватило мастерства, тогда как у "Ливерпуля" игра просто не пошла. Мохамед Салах имел два хороших момента, но ими не воспользовался, и теперь "красные" упустили инициативу в чемпионской гонке.

"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2019 21:10

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 03.03.2019 22:52 # mikkiynwa
    Клопп лучший.
    Без вопросов.

    Не повезло. Все равно возьмём чемп в этом сезоне.

    (ответить)

  2. bezviz 03.03.2019 22:51 # bezviz
    шо там, клоп уже не топ а физрук?) как же быстро переобуваются сосовзеры, стоит только помочиться на них))

    (ответить)

  3. mc-od 03.03.2019 22:49 # mc-od
    Высокая трава.
    Снег и недостаток лопат.
    Сильный ветер.

    Выводы делайте сами (c)

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  4. samurai8888 03.03.2019 22:46 # samurai8888
    Анбитен оформлен.До декабря некоторые одноклеточные сосавзеры про анбитен пизделы.вы для начала чемпионат выиграйте.30 лет сосать и это великий клуб.Кроме отскока в 2005 вы за 30 лет ничего не добились.Сосать slash ты больше всех орал про анбитен.,сосавзеры deepthroat

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  5. lodi 03.03.2019 22:46 # lodi
    вот и сказочке конец..портовые в своём репертуаре.

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  6. xah 03.03.2019 22:45 # xah
    Просто спокойной ночи

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  7. fowler9 03.03.2019 22:44 # fowler9
    Короче меняйте этого Кляппа на Конте или Чмоура и вперед за титулом

    YNWA

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  8. mancunia-planet 03.03.2019 22:36 # mancunia-planet
    Вопрос на засссыпку, сколько раз Ливерпуль выигрывал АНГЛИЙСКУЮ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ??

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  9. knvlay 03.03.2019 22:36 # knvlay
    В матче мю-мс колбасники будут топить за мю, а скумы (судя по коментам выше) за сити, кек.
    Прям как в матче ливерпуль челси 2010. Но здесь скумы даже больше хотят победы мс, чтобы у ливерки так и осталось 0 апл, а то на фапли тралеть будет нечем. Ведь так лфк уже и бестрофейниками нельзя будет называть.

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  10. ian 03.03.2019 22:34 # ian
    Щас бы думать, что все уже кончено.
    Сити давно труп, не удивлюсь, если половина их винов - заслуга чемодана шейха.
    Меня другое интересует, про анбиттен мы знаем, но как называется сезон всего с 1 поражением?

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  11. kagawa 03.03.2019 22:32 # kagawa
    Подосрали так подосрали соседи. Как и хотели.

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  12. kojan 03.03.2019 22:27 # kojan
    и Тотт, и синие отпе6рдолят футбольную шантропу из подворотни... и Поч, и Сарри разберутся с тонкой душевной конструкцией геморроя поселкового гранта, возомнившего себя топ-клубом...

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  13. awesome-arsenal 03.03.2019 22:26 # awesome-arsenal
    Купил бестолкового Кейту за тучу млн+ подписывали его 2 окна..... в итоге играет милнер. Больше можете ничего не писать

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  14. pistolero-lfc 03.03.2019 22:23 # pistolero-lfc
    А хахахаахах как же ору от недалеких скамов, которые думают что Ливерпуль будет надеятся на Ман Ю.

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  15. erevansky 03.03.2019 22:18 # erevansky
    Оxуенно. Теперь даже самый отбитый колбасник плюнет на свои принципы и сжав кулачки будет топить за МЮ против Сити.

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  16. arsenallegend 03.03.2019 22:15 # arsenallegend
    М-да, когда-то здесь были в тренде такие пользователи как Legeniand, а теперь гребни вроде безвиза. Обмельчал фапл. А вы тоже поливаете уриной ливерпул, как и мы 10 лет назад?

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  17. manutd-20champ 03.03.2019 22:14 # manutd-20champ
    глори глори юнва.
    топари.

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  18. mancityman 03.03.2019 22:11 # mancityman
    Какой же кайф смотреть на то, как на фапли горят лузерные хуесосы, которые надеялись и верили в чемпик, но вы не чемпионы, вы портовые хуесосы которые вечно на подсосе )))

    Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/

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  19. lexa-arsenal 03.03.2019 22:06 # lexa-arsenal
    Осталось только Ван Дейку поскользнуться в матче с пенсами и все по канону!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69177/?c=1#c6833345

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  20. lexa-arsenal 03.03.2019 22:04 # lexa-arsenal
    Юркин клеп: "Мы тупо обоссались"

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