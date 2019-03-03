"Ливерпуль" не справился с "Эвертоном" и опустился на второе место
Сыграв без голов с "Эвертоном", "Ливерпуль недосчитался важных двух очков и теперь занимает только второе место в Премьер-Лиги.
После четырех матчей подряд без голов нападающий Ришарлисон лишился места в стартовом составе "ирисок". Вместо него и Фила Ягиелки вышли Бернард и Курт Зума.
Нападающий "красных" Роберто Фирмино залечил лодыжку, но расположился в запасе, благодаря чему Дивок Ориги сохранил место в старте. Джордан Хендерсон заменил Джеймса Милнера в центре поля.
Игра началась в высоком темпе, как и подобает дерби. "Эвертон" демонстрировал большое желание, но по уровню организации игры и техническому оснащению заметно уступал своему соседу.
Первый по-настоящему голевой момент возник на 28-й минуте, когда Мохамед Салах, воспользовавшись провалом в обороне хозяев, вышел один на один по правому краю штрафной площади. Египтянин, щелкавший такие моменты как орешки в прошлом сезоне, на сей раз не смог пробить Джордана Пикфорда.
"Ириски" впервые попали в створ только на 52-й минуте, когда Алиссон был вынужден спасать свою команду после удара головой с отскоком от газона Доминика Калверт-Левина.
На момент хозяев "Ливерпуль" ответил выходом на ударную позицию Салаха, однако в последний момент Майкл Кин помешал Мохамеду пробить по мячу.
Напряжение в игре сохранялось и далее. "Эвертон" был заряжен на борьбу, однако большинство атак обеих команд до ударов не доходило. Забить так никому не удалось.
Несмотря на отсутствие голов, матч вышел достойным, с обилием борьбы и в духе дерби. "Эвертону" не хватило мастерства, тогда как у "Ливерпуля" игра просто не пошла. Мохамед Салах имел два хороших момента, но ими не воспользовался, и теперь "красные" упустили инициативу в чемпионской гонке.
"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
03.03.2019 21:10
Просмотров: 5467
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Клопп лучший.
Без вопросов.
Не повезло. Все равно возьмём чемп в этом сезоне.
(ответить)
шо там, клоп уже не топ а физрук?) как же быстро переобуваются сосовзеры, стоит только помочиться на них))
(ответить)
Высокая трава.
Снег и недостаток лопат.
Сильный ветер.
Выводы делайте сами (c)
(ответить)
Анбитен оформлен.До декабря некоторые одноклеточные сосавзеры про анбитен пизделы.вы для начала чемпионат выиграйте.30 лет сосать и это великий клуб.Кроме отскока в 2005 вы за 30 лет ничего не добились.Сосать slash ты больше всех орал про анбитен.,сосавзеры deepthroat
(ответить)
вот и сказочке конец..портовые в своём репертуаре.
(ответить)
Просто спокойной ночи
(ответить)
Короче меняйте этого Кляппа на Конте или Чмоура и вперед за титулом
YNWA
(ответить)
Вопрос на засссыпку, сколько раз Ливерпуль выигрывал АНГЛИЙСКУЮ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ??
(ответить)
В матче мю-мс колбасники будут топить за мю, а скумы (судя по коментам выше) за сити, кек.
Прям как в матче ливерпуль челси 2010. Но здесь скумы даже больше хотят победы мс, чтобы у ливерки так и осталось 0 апл, а то на фапли тралеть будет нечем. Ведь так лфк уже и бестрофейниками нельзя будет называть.
(ответить)
Щас бы думать, что все уже кончено.
Сити давно труп, не удивлюсь, если половина их винов - заслуга чемодана шейха.
Меня другое интересует, про анбиттен мы знаем, но как называется сезон всего с 1 поражением?
(ответить)
Подосрали так подосрали соседи. Как и хотели.
(ответить)
и Тотт, и синие отпе6рдолят футбольную шантропу из подворотни... и Поч, и Сарри разберутся с тонкой душевной конструкцией геморроя поселкового гранта, возомнившего себя топ-клубом...
(ответить)
Купил бестолкового Кейту за тучу млн+ подписывали его 2 окна..... в итоге играет милнер. Больше можете ничего не писать
(ответить)
А хахахаахах как же ору от недалеких скамов, которые думают что Ливерпуль будет надеятся на Ман Ю.
(ответить)
Оxуенно. Теперь даже самый отбитый колбасник плюнет на свои принципы и сжав кулачки будет топить за МЮ против Сити.
(ответить)
М-да, когда-то здесь были в тренде такие пользователи как Legeniand, а теперь гребни вроде безвиза. Обмельчал фапл. А вы тоже поливаете уриной ливерпул, как и мы 10 лет назад?
(ответить)
глори глори юнва.
топари.
(ответить)
Какой же кайф смотреть на то, как на фапли горят лузерные хуесосы, которые надеялись и верили в чемпик, но вы не чемпионы, вы портовые хуесосы которые вечно на подсосе )))
Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/
(ответить)
Осталось только Ван Дейку поскользнуться в матче с пенсами и все по канону!
Источник: http://fapl.ru/posts/69177/?c=1#c6833345
(ответить)
Юркин клеп: "Мы тупо обоссались"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий