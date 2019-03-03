"Ливерпуль" не справился с "Эвертоном" и опустился на второе место

Сыграв без голов с "Эвертоном", "Ливерпуль недосчитался важных двух очков и теперь занимает только второе место в Премьер-Лиги.

После четырех матчей подряд без голов нападающий Ришарлисон лишился места в стартовом составе "ирисок". Вместо него и Фила Ягиелки вышли Бернард и Курт Зума.



Нападающий "красных" Роберто Фирмино залечил лодыжку, но расположился в запасе, благодаря чему Дивок Ориги сохранил место в старте. Джордан Хендерсон заменил Джеймса Милнера в центре поля.



Игра началась в высоком темпе, как и подобает дерби. "Эвертон" демонстрировал большое желание, но по уровню организации игры и техническому оснащению заметно уступал своему соседу.



Первый по-настоящему голевой момент возник на 28-й минуте, когда Мохамед Салах, воспользовавшись провалом в обороне хозяев, вышел один на один по правому краю штрафной площади. Египтянин, щелкавший такие моменты как орешки в прошлом сезоне, на сей раз не смог пробить Джордана Пикфорда.



"Ириски" впервые попали в створ только на 52-й минуте, когда Алиссон был вынужден спасать свою команду после удара головой с отскоком от газона Доминика Калверт-Левина.



На момент хозяев "Ливерпуль" ответил выходом на ударную позицию Салаха, однако в последний момент Майкл Кин помешал Мохамеду пробить по мячу.



Напряжение в игре сохранялось и далее. "Эвертон" был заряжен на борьбу, однако большинство атак обеих команд до ударов не доходило. Забить так никому не удалось.



Несмотря на отсутствие голов, матч вышел достойным, с обилием борьбы и в духе дерби. "Эвертону" не хватило мастерства, тогда как у "Ливерпуля" игра просто не пошла. Мохамед Салах имел два хороших момента, но ими не воспользовался, и теперь "красные" упустили инициативу в чемпионской гонке.



"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче