Моуриньо объяснил, почему Салах не заиграл в "Челси"

Тренер Жозе Моуриньо в очередной раз попытался объяснить, почему Мохамед Салах не смог заиграть у него в "Челси".

Став лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в прошлом сезоне, в этом Салах снова много забивает и помогает своему "Ливерпулю" сражаться за титул.



Мохамед выглядит совершенно другим игроком, нежели тот, талант которого не смог раскрыть Моуриньо, однако Жозе объясняет это тем, что ему достался незрелый футболист.



"Он прибыл в "Челси" из "Базеля" одиноким мальчиком, наивным мальчиком и хрупким физически. Затем он отправился в Италию и набрался опыта в "Фиорентине" и "Роме".



"Когда он вернулся назад в Англию, то полностью адаптировался к игре на высочайшем уровне. Он стал лучше понимать игру, значительно окреп физически и значительно добавил в уверенности в себе".



"Когда игрок обладает очевидным талантом, годы могут изменить игрока в лучшую сторону", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.