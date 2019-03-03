"Челси" обыграл "Фулхэм" благодаря голам Игуаина и Жоржиньо

"Челси" одержал свою вторую победу подряд, приблизив "Фулхэм" к вылету из Премьер-Лиги — 1:2.

Временно исполняющий обязанности главного тренера "дачников" Скотт Паркер произвел только одну перестановку относительно поражения 2:0 от "Саутгемптона", бросив в бой юного Райана Сессеньона, а не Андре-Франка Замбо-Ангисса.



В ворота "синих" вернулся опальный Кепа Аррисабалага. Также с первых минут появились Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Росс Баркли и Виллиан.



В начальной стадии матча обе команды пытались атаковать, но точные удары напрочь отсутствовали. На 18-й минуте обратил на себя внимание Аррисабалага, выпустив мяч из рук, однако быстро исправился.



Мяч лучше держался у гостей, и в итоге их первый же опасный момент стал голевым. Сесар Аспиликуэта прострелил низом с правого фланга, а Гонсало Игуаин опередил защитника и в касание отправил ногой мяч в ворота — 0:1.



На 27-й минуте Кепа вновь оказался в центре внимания, отразив сложный удар по летящему мячу нападающего хозяев Александара Митровича. Был назначен угловой, после розыгрыша которого оставленный в одиночестве у дальней штанги Калум Чемберс тоже попытался пробить по летящему мячу. На сей раз голкипер оказался бессилен — 1:1.



Ответный гол воодушевил "Фулхэм", однако "Челси" только это и требовалось. Уже на 31-й минуте "синие" перехватили мяч и организовали собственную атаку, пока соперник не успел вернуться в оборону. Оказавшись на дальнем краю штрафной, Эден Азар стянул на себя все внимание, после чего покатил на подступы к площадке под удар Жоржиньо — 1:2.



Спустя две минуты Игуаин мог и должен был оформлять дубль. После ошибки Джо Брайана аргентинцу удалось принять мяч в штрафной после длинного заброса Жоржиньо, однако его удар получился неточным.



В остатке тайма "дачники" не переставали атаковать, но делали это неубедительно, вдобавок регулярно допуская огрехи в обороне, а потому "Челси" имел ряд возможностей сделать счет крупнее. Можно было сказать, что "синие" контролируют игру.



Во втором тайме игра перестала быть такой открытой. Гости уже не хотели взвинчивать темп, предпочитая свести риск к минимуму.



"Фулхэм" не бросил играть до самого конца, а на 88-й минуте создал свой самый явный момент после перерыва, однако Аррисабалага отразил удар Митровича головой. Кроме того, когда уже шло компенсированное время, забил Сессеньон, но офсайд.



Увольнение Клаудио Раньери и назначение Скотта Паркера определенно передало импульс "Фулхэму", однако огрехи в обороне никуда не делись, и "Челси" этим сполна воспользовался для нужного себе результата.



"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче