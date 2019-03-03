"Челси" обыграл "Фулхэм" благодаря голам Игуаина и Жоржиньо

Жоржиньо "Челси" одержал свою вторую победу подряд, приблизив "Фулхэм" к вылету из Премьер-Лиги — 1:2.

Временно исполняющий обязанности главного тренера "дачников" Скотт Паркер произвел только одну перестановку относительно поражения 2:0 от "Саутгемптона", бросив в бой юного Райана Сессеньона, а не Андре-Франка Замбо-Ангисса.

В ворота "синих" вернулся опальный Кепа Аррисабалага. Также с первых минут появились Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Росс Баркли и Виллиан.

В начальной стадии матча обе команды пытались атаковать, но точные удары напрочь отсутствовали. На 18-й минуте обратил на себя внимание Аррисабалага, выпустив мяч из рук, однако быстро исправился.

Мяч лучше держался у гостей, и в итоге их первый же опасный момент стал голевым. Сесар Аспиликуэта прострелил низом с правого фланга, а Гонсало Игуаин опередил защитника и в касание отправил ногой мяч в ворота — 0:1.

На 27-й минуте Кепа вновь оказался в центре внимания, отразив сложный удар по летящему мячу нападающего хозяев Александара Митровича. Был назначен угловой, после розыгрыша которого оставленный в одиночестве у дальней штанги Калум Чемберс тоже попытался пробить по летящему мячу. На сей раз голкипер оказался бессилен — 1:1.

Ответный гол воодушевил "Фулхэм", однако "Челси" только это и требовалось. Уже на 31-й минуте "синие" перехватили мяч и организовали собственную атаку, пока соперник не успел вернуться в оборону. Оказавшись на дальнем краю штрафной, Эден Азар стянул на себя все внимание, после чего покатил на подступы к площадке под удар Жоржиньо — 1:2.

Спустя две минуты Игуаин мог и должен был оформлять дубль. После ошибки Джо Брайана аргентинцу удалось принять мяч в штрафной после длинного заброса Жоржиньо, однако его удар получился неточным.

В остатке тайма "дачники" не переставали атаковать, но делали это неубедительно, вдобавок регулярно допуская огрехи в обороне, а потому "Челси" имел ряд возможностей сделать счет крупнее. Можно было сказать, что "синие" контролируют игру.

Во втором тайме игра перестала быть такой открытой. Гости уже не хотели взвинчивать темп, предпочитая свести риск к минимуму.

"Фулхэм" не бросил играть до самого конца, а на 88-й минуте создал свой самый явный момент после перерыва, однако Аррисабалага отразил удар Митровича головой. Кроме того, когда уже шло компенсированное время, забил Сессеньон, но офсайд.

Увольнение Клаудио Раньери и назначение Скотта Паркера определенно передало импульс "Фулхэму", однако огрехи в обороне никуда не делись, и "Челси" этим сполна воспользовался для нужного себе результата.

"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2019 19:05

Количество просмотров Просмотров: 4708

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 03.03.2019 20:53 # melwood-lfc
    блин
    прощай чемпионство(
    чот обидно воще жозка
    тупо +6 проебали

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  2. skychnie-oboi 03.03.2019 20:52 # skychnie-oboi
    Сукааа пошел сплошной брак.2 паса не могут сделать точных вперед.

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  3. mata05 03.03.2019 20:52 # mata05
    10 минут до разрыва пердаков

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  4. slash-lfc 03.03.2019 20:52 # slash-lfc
    Фабиньо один из немногих бразильцев, который не смог обработать мяч в той ситуации.

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  5. pistolero-lfc 03.03.2019 20:51 # pistolero-lfc
    Милнер бревно отобранное бля

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  6. skychnie-oboi 03.03.2019 20:50 # skychnie-oboi
    Эвертон это шарик - пока не пропустили будут ебашить 100 минут.Как только гол пропустят уже не бегают и вдогонку 2-3 пропустят.Клоп этого не сделал не сделал быстрый гол.

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  7. muchampion 03.03.2019 20:50 # muchampion
    Фирмина хуже чем ориги играет

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  8. golokante 03.03.2019 20:49 # golokante
    Ливеркузен в ахуе

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  9. mihajlo-fan 03.03.2019 20:48 # mihajlo-fan
    Как же отскакивает бестрофейная помойка

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  10. slash-lfc 03.03.2019 20:48 # slash-lfc
    Почему Шакири не выпускает?

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  11. phil-neville 03.03.2019 20:48 # phil-neville
    Как же горит ормен сжоптиан)))

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  12. slash-lfc 03.03.2019 20:47 # slash-lfc
    Салах тащи!

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  13. thegodfather 03.03.2019 20:47 # thegodfather
    видели лицо клоппа? он кажись обделался, проверьте его трусишки

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  14. kukesi 03.03.2019 20:47 # kukesi
    Покарает Тосун Джэнк каратель выходит

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  15. villas-boas 03.03.2019 20:45 # villas-boas
    Какой же Щолах донный

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  16. kukesi 03.03.2019 20:45 # kukesi
    Просто вынос тела Фабинхи

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  17. skychnie-oboi 03.03.2019 20:45 # skychnie-oboi
    Вот тут не хватает Коута - чтоб ебануть с 25 метров врасплох в 9-ку.
    Обрабатывать мяч в чужой штрафной - когда такая потная катка.Футболисты не понимают важности этой победы видимо.Любой ценой просто любой.

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  18. spartan 03.03.2019 20:44 # spartan
    чож так с Мансити не играли дома мрази. Терпилы обиженные

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  19. muchampion 03.03.2019 20:44 # muchampion
    Эвертон конечно те еще днари примитивные, но если портовая помойка не может забить таким днарям, то какой из них чемпион

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  20. danny949494 03.03.2019 20:44 # danny949494
    Держись, Эвертон!!!

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