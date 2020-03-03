Гюндоган не будет спешить с новым контрактом

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что не будет спешить с решением насчет нового контракта.

Достоверно известно, что "горожане" уже достаточно давно общаются с Гюндоганом насчет продления его контракта, истекающего в конце следующего сезона.

На пресс-конференции в пятницу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола назвал 28-летнего немца "невероятно важным игроком", в котором он очень нуждается. Однако Илкай считает, что всему свое время.

"Я очень счастлив здесь. Я уже не самый молодой игрок, поэтому мне просто нужно немного времени, понимаете?"

"Клуб не торопит меня, и я не хочу торопиться сам. У меня остается еще более года по действующему контракту, поэтому я расслаблен, а с временем все прояснится".

"Что касается уровня футбола и наслаждения от игры в футбол, в данный момент в Европе особо нет места лучше, чем здесь".

"Естественно, это замечательный знак, когда один из величайших тренеров просит тебя остаться в его команде", — цитирует Гюндогана ESPN.


Метки Гюндоган, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 03.03.2019 18:41 # mc-od
    Да норм, может и не феерит, но в последнее время начал радовать. Посмотрим, как пойдет дальше...

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  2. arhangel777 03.03.2019 18:27 # arhangel777
    Ферну не заменит, но продлевать можно, с лавки выходить может, да и игру вроде нормальную показывает.
    Come on, City!!!

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  3. makeewadim 03.03.2019 18:07 # makeewadim
    Тиаго в курсе.. понимаете?

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