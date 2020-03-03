Гюндоган не будет спешить с новым контрактом

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что не будет спешить с решением насчет нового контракта.

Достоверно известно, что "горожане" уже достаточно давно общаются с Гюндоганом насчет продления его контракта, истекающего в конце следующего сезона.



На пресс-конференции в пятницу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола назвал 28-летнего немца "невероятно важным игроком", в котором он очень нуждается. Однако Илкай считает, что всему свое время.



"Я очень счастлив здесь. Я уже не самый молодой игрок, поэтому мне просто нужно немного времени, понимаете?"



"Клуб не торопит меня, и я не хочу торопиться сам. У меня остается еще более года по действующему контракту, поэтому я расслаблен, а с временем все прояснится".



"Что касается уровня футбола и наслаждения от игры в футбол, в данный момент в Европе особо нет места лучше, чем здесь".



"Естественно, это замечательный знак, когда один из величайших тренеров просит тебя остаться в его команде", — цитирует Гюндогана ESPN.