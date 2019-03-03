Роджерс проиграл свой первый матч у руля "Лестера"

Брендан Роджерс Брендан Роджерс дебютировал на посту главного тренера "Лестера" с поражения 2:1 в гостях у "Уотфорда".

"Уотфорд" резво начал матч и уже на пятой минуте открыл счет. Посе подачи Жерара Деулофеу со штрафного Трой Дини, чудом избежав офсайда, головой переправил мяч в ворота — 1:0.

"Шершни" довольно хорошо играли и дальше, а потому "лисам" было тяжело, несмотря на понятное воодушевление от смены тренера.

На 75-й минуте "Лестер" был вознагражден за то, что не опускал руки. Юри Тилеманс сделал великолепный разрезающий пас из глубины на Джейми Варди, который успел пробить, пока его не накрыл рванувший навстречу голкипер — 1:1.

Когда казалось, что Роджерс получит первое очко на новом месте работы, свое веское слово сказал Андре Грей. Вышедший на замену нападающий "Уотфорда" пробил с близкого расстояния после славной передачи Дини — 2:1.

"Уотфорд" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Премьер-Лига, Роджерс, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. martingor 03.03.2019 18:02 # martingor
    А вы что хотели чтобы он за неделю сделал из Лестера топ клуб, Движение у Лис начнется со следующего сезона, так, что дебилы которые говорят ,что Брендан физрук засуньте свои языки в жопу Безвизихи

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  2. blackdreamer 03.03.2019 17:49 # blackdreamer
    доказал что топ физрук
    это не в однотипном чемпике играть с рейнджерс
    ебаный тупой физрук в лфк творил хуету теперь доказывает что мега лошок по типу сарри или горлума

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  3. j-silver 03.03.2019 17:23 # j-silver
    це карма, клеймо портового неудачника на всю жизнь

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  4. lexa-arsenal 03.03.2019 17:18 # lexa-arsenal
    Обоссале, добро пожаловать на фапл

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  5. wolfsmensch 03.03.2019 17:06 # wolfsmensch
    не самый справедливый исход

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