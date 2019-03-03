Робсон против назначения Погба новым капитаном "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон выступил против того, чтобы полузащитник Поль Погба стал следующим капитаном "красных дьяволов".

В минувшую пятницу стало известно, что "Юнайтед" принял решение не продлевать контракт со своим капитаном Антонио Валенсией, который теперь покинет "Олд Траффорд" по окончании сезона свободным агентом.



Одновременно это означает, что "дьяволам" потребуется новый капитан на следующий сезон, и фаворитом на эту роль принято считать 25-летнего Погба, который превратился в определяющего игрока команды после приходе Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.



Однако Робсон, выигравший два титула Премьер-Лиги и три Кубка Англии с "Юнайтед", не видит у Поля лидерских качеств и рекомендует на роль капитана двух других игроков.



"Из нынешнего состава, учитывая то, как они пытаются организовать игру и как взаимодействуют друг с другом, я вижу только двоих, которые достаточно хороши для этой роли".



"У нас есть Крис Смоллинг, который пытается быть организатором, кричит на людей и организует людей. А также есть Андер Эррера — я видел его много раз на тренировках, и он организатор. Ты должен быть таким, чтобы носить повязку".



"Кто-то может сказать: "Капитаном должен быть Поль Погба". Я же скажу, что Поль просто является нашим лучшим игроком. Отдавать ему повязку только потому, что он лучший игрок? Поль больше индивидуалист, нежели командный игрок".



"Он особо не выкрикивает: "Ты иди сюда, ты иди туда, иди прессингуй". И он не аплодирует своим партнерам по команде. Когда они теряют мяч, то должен их подбодрить. Не всегда нужно критиковать".



"Иногда ты должен подбодрить своих партнеров по команде, а не высказывать им претензии. Думаю, Эррера и Смоллинг — это два капитана", — сообщил Робсон Sport Witness.