Роджерс оценил свой период в "Ливерпуле"

Новоиспеченный наставник "Лестера" Брендан Роджерс дал оценку тем трем годам, которые он провел в "Ливерпуле".

В минувший вторник Роджерс оставил свою работу в "Селтике" и возглавил "Лестер", вернувшись в Премьер-Лигу, где ранее ему довелось тренировать "Суонси" и "Ливерпуль".



Конечно, главным клубом в резюме Брендана является "Ливерпуль", с которым он сражался за титул и выступал в Лиге Чемпионов. По мнению североирландца, ему удалось поднять "красных" на новый уровень.



"Когда я пришел в "Ливерпуль", моей задачей в первый сезон было сокращение бюджета. Только посмотрите на игроков, которые ушли: Макси Родригес, Альберто Аквилани, Пепе Рейна".



"Я должен был сократить бюджет и создать более молодую команду. В январе мы смогли сделать первую пару приобретений. За 20 миллионов фунтов мы купили Даниэля Старриджа и Филиппе Коутиньо".



"Естественно, что со временем мы выработали свой стиль и свою индивидуальность благодаря тренировкам и потраченным усилиям. Во втором сезоне мы почти выиграли титул и квалифицировались в Лигу Чемпионов, хотя нашей целью было просто попадание в топ-4".



"Третий год получился сложным, потому что мы потеряли Луиса Суареса, а участие в Лиге Чемпионов усугубило наши проблемы".



"Жаль, что все так сложилось для меня, потому что в свой второй год я обладал отличной командой. У нас было ощущение, что мы обладаем действительно сильной командой с сильным характером".



"Конечно, когда Луис ушел, нам не удалось найти ему равноценной замены, поэтому третий сезон сложился гораздо тяжелее для нас и, конечно, для Стивена (Джеррарда), который затем ушел. Мы лишились двух знаковых для "Ливерпуля" фигур".



"В четвертом сезоне мы провели только восемь матчей, после чего клуб решил меня сменить. Пришел Юрген Клопп, и он превосходно справляется с этой работой, я же отправился в "Селтик" и получил удивительнейший опыт", — сообщил Роджерс Sky Sports.