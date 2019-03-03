"Сити" отказался комментировать новые обвинения насчет нарушения ФФП
"Манчестер Сити" отказался комментировать свежие обвинения в адрес клуба насчет нарушения правил финансового фейр-плей УЕФА.
Продолжая серию публикаций, основанных на взломанной переписке сотрудников клуба с "Этихад", журнал Spiegel выпустил новый материал, в котором говорится, что хозяин "Сити" шейх Мануср отдал прямое указание нарушить ФФП.
Как известно, правила ФФП ограничивают количество денег, которые каждый владелец может вкладывать в свой клуб. И шейх Мансур этот лимит превысил, замаскировав прямую инвестицию под спонсорский контракт. Об этом прямо говорится в опубликованных электронных письмах.
"Мы не будем давать никаких комментариев по поводу публикаций, якобы основанных на взломанной или украденной переписке сотрудников клуба или связанных с ними людьми", — отреагировал на эту историю "Сити".
Отметим, что УЕФА уже проводит проверку в отношении "горожан" после вышедшей в ноябре публикации Spigel. Если прозвучавшие обвинения подтвердятся, "Сити" может грозить наказание вплоть до запрета на участие в Лиге Чемпионов.
Дополнительно Spiegel обвинил "Сити" в том, что в свое время клуб скрыл тот факт, что частью прав на полузащитника Бруно Сукулини владела третья сторона — подобное против правил FA, и Ассоциация уже подтвердила, что изучит эту информацию.
03.03.2019 14:00
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Последние комментарии:
Нужно привлечь эти СМИ за взлом корпоративной переписки и посадить на пожизненное в Алькатрас.
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Такая смешная х*йня про "Если прозвучавшие обвинения подтвердятся, "Сити" может грозить наказание" и самому донному ватнику ясно, что УЕФА прекрасно знает о нарушениях Сити, мало того, является соучастником и покрывает шейхский мешок с дерьмом.
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УЭФА это главный Мафиози Футбола
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голубой мешок забанят, но врят ли после этого скам станет сильнейшей командой в своем городе
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Это все грязные инсинуации! Скоро этот фейк про ффп развалится.
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Ффп - охуевший налог защищающий интересы ссыкливой футбольной евро-элиты.
Представьте, что завтра в вашей стране примут закон, запрещающий зарабатывать больше 500 $ тем у кого нет миллиона $ на счету .. а за зарплату в конверте будут сажать в тюрьму на год.
Эту херню поддерживают лишь отбитые лузерпульцы и манки , которым сложно смириться с успехами Сити. Как будто им это поможет )
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чуркр сити скоро расформируют и отправят в пердив
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Чет сомневаюсь, что им за это что-то будет. Занесу куда надо и все. Коррупцию никто не отменял
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этот клубишко давно бы уже болтался в лиге2 без бабла шейхов
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ну и рожа цыганская, у этого мансура.
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УЕФА достали страпон и смазывают вазелином...
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УЕФА достали вазелин и смызывают страпон...
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снова бабок занесут, и дело с концом
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Инфантино поможет, как обычно, за килограмм капусты
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Короли изи собирают.
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Собака лает, а караван идёт
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Как это повлияет на уже завоеванные трофеи?
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