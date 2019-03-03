"Сити" отказался комментировать новые обвинения насчет нарушения ФФП

"Манчестер Сити" отказался комментировать свежие обвинения в адрес клуба насчет нарушения правил финансового фейр-плей УЕФА.

Продолжая серию публикаций, основанных на взломанной переписке сотрудников клуба с "Этихад", журнал Spiegel выпустил новый материал, в котором говорится, что хозяин "Сити" шейх Мануср отдал прямое указание нарушить ФФП.



Как известно, правила ФФП ограничивают количество денег, которые каждый владелец может вкладывать в свой клуб. И шейх Мансур этот лимит превысил, замаскировав прямую инвестицию под спонсорский контракт. Об этом прямо говорится в опубликованных электронных письмах.



"Мы не будем давать никаких комментариев по поводу публикаций, якобы основанных на взломанной или украденной переписке сотрудников клуба или связанных с ними людьми", — отреагировал на эту историю "Сити".



Отметим, что УЕФА уже проводит проверку в отношении "горожан" после вышедшей в ноябре публикации Spigel. Если прозвучавшие обвинения подтвердятся, "Сити" может грозить наказание вплоть до запрета на участие в Лиге Чемпионов.



Дополнительно Spiegel обвинил "Сити" в том, что в свое время клуб скрыл тот факт, что частью прав на полузащитника Бруно Сукулини владела третья сторона — подобное против правил FA, и Ассоциация уже подтвердила, что изучит эту информацию.