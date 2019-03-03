"Сити" отказался комментировать новые обвинения насчет нарушения ФФП

Шейх Мансур "Манчестер Сити" отказался комментировать свежие обвинения в адрес клуба насчет нарушения правил финансового фейр-плей УЕФА.

Продолжая серию публикаций, основанных на взломанной переписке сотрудников клуба с "Этихад", журнал Spiegel выпустил новый материал, в котором говорится, что хозяин "Сити" шейх Мануср отдал прямое указание нарушить ФФП.

Как известно, правила ФФП ограничивают количество денег, которые каждый владелец может вкладывать в свой клуб. И шейх Мансур этот лимит превысил, замаскировав прямую инвестицию под спонсорский контракт. Об этом прямо говорится в опубликованных электронных письмах.

"Мы не будем давать никаких комментариев по поводу публикаций, якобы основанных на взломанной или украденной переписке сотрудников клуба или связанных с ними людьми", — отреагировал на эту историю "Сити".

Отметим, что УЕФА уже проводит проверку в отношении "горожан" после вышедшей в ноябре публикации Spigel. Если прозвучавшие обвинения подтвердятся, "Сити" может грозить наказание вплоть до запрета на участие в Лиге Чемпионов.

Дополнительно Spiegel обвинил "Сити" в том, что в свое время клуб скрыл тот факт, что частью прав на полузащитника Бруно Сукулини владела третья сторона — подобное против правил FA, и Ассоциация уже подтвердила, что изучит эту информацию.


Метки Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. jesus33 03.03.2019 16:20 # jesus33
    Нужно привлечь эти СМИ за взлом корпоративной переписки и посадить на пожизненное в Алькатрас.

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  2. vyrentz 03.03.2019 15:53 # vyrentz
    Такая смешная х*йня про "Если прозвучавшие обвинения подтвердятся, "Сити" может грозить наказание" и самому донному ватнику ясно, что УЕФА прекрасно знает о нарушениях Сити, мало того, является соучастником и покрывает шейхский мешок с дерьмом.

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  3. silva77 03.03.2019 15:40 # silva77
    УЭФА это главный Мафиози Футбола

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  4. lfc-in-my-heart 03.03.2019 15:36 # lfc-in-my-heart
    голубой мешок забанят, но врят ли после этого скам станет сильнейшей командой в своем городе

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  5. mcfc-fantactic 03.03.2019 15:35 # mcfc-fantactic
    Это все грязные инсинуации! Скоро этот фейк про ффп развалится.

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  6. highneken 03.03.2019 15:31 # highneken
    Ффп - охуевший налог защищающий интересы ссыкливой футбольной евро-элиты.

    Представьте, что завтра в вашей стране примут закон, запрещающий зарабатывать больше 500 $ тем у кого нет миллиона $ на счету .. а за зарплату в конверте будут сажать в тюрьму на год.

    Эту херню поддерживают лишь отбитые лузерпульцы и манки , которым сложно смириться с успехами Сити. Как будто им это поможет )

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  7. seva 03.03.2019 15:12 # seva
    чуркр сити скоро расформируют и отправят в пердив

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  8. johnny1905 03.03.2019 15:00 # johnny1905
    Чет сомневаюсь, что им за это что-то будет. Занесу куда надо и все. Коррупцию никто не отменял

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  9. tvinkovod 03.03.2019 14:58 # tvinkovod
    этот клубишко давно бы уже болтался в лиге2 без бабла шейхов

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  10. lfc-krr 03.03.2019 14:42 # lfc-krr
    ну и рожа цыганская, у этого мансура.

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  11. electric 03.03.2019 14:27 # electric
    УЕФА достали страпон и смазывают вазелином...

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  12. shmanisa 03.03.2019 14:25 # shmanisa
    УЕФА достали вазелин и смызывают страпон...

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  13. narcot 03.03.2019 14:24 # narcot
    снова бабок занесут, и дело с концом

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  14. mancunia-planet 03.03.2019 14:23 # mancunia-planet
    Инфантино поможет, как обычно, за килограмм капусты

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  15. lexa-arsenal 03.03.2019 14:18 # lexa-arsenal
    Короли изи собирают.

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  16. mancityman 03.03.2019 14:10 # mancityman
    Собака лает, а караван идёт

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  17. vashakara 03.03.2019 14:04 # vashakara
    Как это повлияет на уже завоеванные трофеи?

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