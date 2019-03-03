Сарри: "В Италии давление было больше"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что оказываемое на него давление не сравнится с тем, с чем ему приходилось иметь дело в родной Италии.

Последнее время Сарри испытывает колоссальное давление, которое возросло до предела после вылета из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" и поражения в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити".



В том, что Маурицио все еще контролирует раздевалку, заставила усомниться и выходка голкипера Кепы Аррисабалаги, который отказался повиноваться решению своего наставника перед серией пенальти с "Сити". Тем не менее, самому Сарри доводилось переживать времена похуже.



"В "Наполи" давление было гораздо больше, чем здесь. Также бывали времена на ранней стадии моей карьеры, когда я еще только учился как тренер, когда давление было очень высоко. Я находился под громадным давлением, работая в Серии C, и иногда — в Лиге Чемпионов".



"Давление — это то, что создаешь ты сам. Давление возникает не от уровня внимания медиа к матчу, а от того, как тренер и игроки видят матч", — цитирует Сарри Daily Mirror.