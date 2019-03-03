Сарри: "В Италии давление было больше"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что оказываемое на него давление не сравнится с тем, с чем ему приходилось иметь дело в родной Италии.
Последнее время Сарри испытывает колоссальное давление, которое возросло до предела после вылета из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" и поражения в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити".
В том, что Маурицио все еще контролирует раздевалку, заставила усомниться и выходка голкипера Кепы Аррисабалаги, который отказался повиноваться решению своего наставника перед серией пенальти с "Сити". Тем не менее, самому Сарри доводилось переживать времена похуже.
"В "Наполи" давление было гораздо больше, чем здесь. Также бывали времена на ранней стадии моей карьеры, когда я еще только учился как тренер, когда давление было очень высоко. Я находился под громадным давлением, работая в Серии C, и иногда — в Лиге Чемпионов".
"Давление — это то, что создаешь ты сам. Давление возникает не от уровня внимания медиа к матчу, а от того, как тренер и игроки видят матч", — цитирует Сарри Daily Mirror.
03.03.2019 13:00
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Конкретно обоссал помойку где сам и работает, для дебилов и Безвиза Сарри имел ввиду то, что Челси помойный клуб даже по сравнению с Италией
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Норм обоссал фанов, намекнув на то, что они даже давление не способны оказать. Неженки, любящие давление только в своей передачине-это нынешние пенсы
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