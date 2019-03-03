Натан Аке: "Моуриньо сломал меня"

Защитник "Борнмута" Натан Аке признался, что чувствовал себя сломленным в период работы с тренером Жозе Моуриньо в "Челси".

Напомним, Аке оказался на "Стэмфорд Бридж" еще в 2011 году, в возрасте 16 лет. С тех пор Натан сыграл только 17 матчей за "синих" и несколько раз уходил в аренду, пока в 2017 окончательно не разорвал отношения с лондонским клубом.



В "Борнмуте" 24-летний голландец выглядит зрелым и состоявшимся игроком, но в "Челси" было совершенно иначе — Аке просто не смог правильно отреагировать на возникшие перед ним трудности.



"При Рафе Бенитесе я начал играть за первую команду "Челси", и я всегда думал: "О каких препятствиях может быть речь, когда мои дела идут стабильно в гору?" Когда Бенитес ушел, я подумал: "Следующий сезон будет моим сезоном".



"Затем пришел Жозе Моуриньо, а я, без единой тренировки, был переведен в резервную команду".



"То был один из тяжелейших моментов для меня в психологическом плане. Я был почти сломлен. Все было отлично, я играл матчи, был признан молодым Игроком Года, а затем вдруг снова оказался в резерве", — сообщил Аке The Telegraph.