Сарри: "Жоржиньо нужно, чтобы команда адаптировалась к моему стилю"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что полузащитнику Жоржиньо нужна поддержка партнеров по команде, чтобы начать демонстрировать свой лучший футбол.

В последние недели, когда качество игры и результаты "синих" пошли на убыль, Жоржиньо регулярно критикуют. Итальянец был освистан собственными болельщиками "Челси" во время недавнего матча Лиги Европы против "Мальме", а также отметился промахом в серии пенальти в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".



По мнению Сарри, проблемы его любимчика от того, что окружающие Жоржиньо игроки понимают Саррибол не так хорошо, как сам Жоржиньо.



"У Жоржиньо очень сильный характер, он очень сильная личность. Убежден, играть под давлением — не проблема для него. Он очень хорошо провел последний матч, причем второй тайм лучше, чем первый. Ему было очень важно завершить матч таким образом".



"Думаю, он может играть лучше. Но ему необходимо, чтобы вся команда очень хорошо понимала наш стиль футбола", — цитирует Сарри BBC.