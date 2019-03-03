IFAB обновил правила футбола к следующему сезону

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил ряд нововведений в правилах игры, которые вступят в силу со следующего сезона.

В субботу Абердине прошла очередное заседание органа, определяющего правила игры в футбол. На сей раз IFAB одобрил ряд важных изменений, самое заметное из которых ликвидирует неопределенность при игре рукой.



Со следующего сезона рефери не будут засчитывать голы, при которых игрок неумышленно подыграл себе рукой. До сих пор же арбитрам приходилось ломать голову, случайно или нет мяч коснулся руки перед тем, как оказался в воротах.



"Если игрок напрямую забил ладонью/рукой (даже если случайно) или если игрок создал голевую возможность, подыграв себе ладонью/рукой (даже если случайно), то подобное более не будет разрешаться", — гласит заявление IFAB.



Из прочих нововведений стоит отметить запрет для игроков команды соперника просачиваться в выстраиваемую стенку при исполнении штрафного удара. Со следующего сезона у игроков в стенке будет буферная зона в 1 метр.



Также IFAB объявил войну затяжкам времени и обяжет игроков уходить за ближайшую линию при замене, а не идти через все поле к скамейке.



Наконец, при пенальти голкипер сможет находиться на линии ворот только одной ногой.