"Манчестер Сити" продлил контракт с Мангала

Защитник Эльяким Мангала продлил на один год свой контракт с "Манчестер Сити" — до июня 2020.

В августе 2014 Мангала был приобретен "горожанами" у "Порту" за 32 миллиона фунтов, хотя позже выяснилось, что частью прав на Эльякима владела третья сторона, поэтому итоговая стоимость француза составила около 42 млн. фунтов.



Таким образом, на момент своего перехода Мангала стал самым дорогим приобретением среди защитников в истории Премьер-Лиги, однако заиграть в соответствии со своей стоимостью Эльякиму так и не удалось.



Из-за травм и двух аренд Мангала сыграл только 81 матч за клуб с "Этихад" — и ни одного в этом сезоне. Тем не менее, ради сохранения стоимости 28-летнего защитника, "Сити" продлил на 12 месяцев контракт с Эльякимом.