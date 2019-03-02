Победа над "Саутгемптоном" напомнила Сульшеру о временах, когда играл он сам

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что манера, в которой его команда обыграла "Саутгемптон" напомнила ему об эре сэра Алекса Фергюсона.

Захватывающий матч на "Олд Траффорд" оказался богат на красивые голы, причем победный "красным дьяволам" удалось забить лишь на 88-й минуте — 3:2. По словам Сульшера, он практически испытал ностальгию по временам, когда играл он сам.



"Манера, в которой мы одержали эту победу, напомнила мне о старых временах. Я сам так часто переживал подобное на поле".



"Я так доволен за парней, что они смогли вырвать эти три очка. Мы разговаривали в перерыве, и я просил их быть настойчивее в штрафной и больше играть вперед, потому что "Стретфорд Энд" поможет притягивать мяч".



"Не хочу принижать заслуги Андреаса (Перейра) и Ромелу (Лукаку), они нанесли замечательные удары, но поддержка трибун является частью этого клуба и в прошлом так много раз выручала нас", — цитирует Сульшера Sky Sports.