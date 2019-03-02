Алексис Санчес угодил в лазарет "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может пропустить некоторое время из-за травмы, полученной в субботнем матче против "Саутгемптона".
Самый высокооплачиваемый игрок в истории Премьер-Лиги был вынужден покинуть поле "Олд Траффорд" в начале второго тайма матча, выигранного "красными дьяволами" со счетом 3:2.
Тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опасается, что Алексис мог повредить связки колена. Точный ответ дадут доктора, однако на выезд к ПСЖ в среду 30-летний чилиец едва ли отправится.
"Мы пока не знаем. Мы еще толком не осмотрели его, но это могут быть связки. Его сильно ударили по колену, и завтра он пройдет углубленное обследование. Поэтому нам придется дождаться обследования", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
02.03.2019 22:00
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новость как-бы не разочаровывающая, но это нормально 7 травм за 3 матча?
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Единственный игрок травма которого пойдёт в +
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Невелика потеря
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Усиление, норм
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Фейл тысячелетия минимум.
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