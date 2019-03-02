Алексис Санчес угодил в лазарет "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может пропустить некоторое время из-за травмы, полученной в субботнем матче против "Саутгемптона".

Самый высокооплачиваемый игрок в истории Премьер-Лиги был вынужден покинуть поле "Олд Траффорд" в начале второго тайма матча, выигранного "красными дьяволами" со счетом 3:2.



Тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опасается, что Алексис мог повредить связки колена. Точный ответ дадут доктора, однако на выезд к ПСЖ в среду 30-летний чилиец едва ли отправится.



"Мы пока не знаем. Мы еще толком не осмотрели его, но это могут быть связки. Его сильно ударили по колену, и завтра он пройдет углубленное обследование. Поэтому нам придется дождаться обследования", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.