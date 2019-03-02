Алексис Санчес угодил в лазарет "Юнайтед"

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может пропустить некоторое время из-за травмы, полученной в субботнем матче против "Саутгемптона".

Самый высокооплачиваемый игрок в истории Премьер-Лиги был вынужден покинуть поле "Олд Траффорд" в начале второго тайма матча, выигранного "красными дьяволами" со счетом 3:2.

Тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опасается, что Алексис мог повредить связки колена. Точный ответ дадут доктора, однако на выезд к ПСЖ в среду 30-летний чилиец едва ли отправится.

"Мы пока не знаем. Мы еще толком не осмотрели его, но это могут быть связки. Его сильно ударили по колену, и завтра он пройдет углубленное обследование. Поэтому нам придется дождаться обследования", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 02.03.2019 22:41 # dallaslp
    новость как-бы не разочаровывающая, но это нормально 7 травм за 3 матча?

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  2. vandersexxx 02.03.2019 22:38 # vandersexxx
    Единственный игрок травма которого пойдёт в +

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  3. logoysk-basket 02.03.2019 22:32 # logoysk-basket
    Невелика потеря

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  4. keane16 02.03.2019 22:26 # keane16
    Усиление, норм

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  5. knvlay 02.03.2019 22:08 # knvlay
    Фейл тысячелетия минимум.

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