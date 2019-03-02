Почеттино: "Тоттенхэм" был лучше во всех аспектах, чем "Арсенал"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда была "лучше во всех аспектах", чем "Арсенал".

Уйти от поражения в дерби Северного Лондона "шпорам" удалось только благодаря спорному пенальти Харри Кейна на 74-й минуте. Вдобавок "Арсенал" не реализовал собственный 11-метровый в самой концовке матча, однако Почеттино все равно считает, что "Тоттенхэм" превзошел соперника по игре.

"Если проанализировать игру, думаю, мы были лучше "Арсенала" во всех аспектах. Это был великолепный матч, захватывающий матч с отличной атмосферой между двумя командами, которые хотели играть и побеждать".

"Играть против "Арсенала" тяжело, как и тяжело пропускать спустя 15 минут после начала. Но я так рад, с каким характером и какой индивидуальностью мы играли".

"Нашу игру не назовешь отличной, но хорошо, что мы отыгрались. Возможно, мы заслуживали победу. После двух поражений нам было важно начать новую положительную серию".

"Во вторник нас ждет очень сложный матч против дортмундской "Боруссии". Нам важно отправиться туда в лучшем состоянии, чем сегодня", — приводит слова Почеттино Sky Sports.


Метки Арсенал, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2019 21:05

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  1. mrork 02.03.2019 22:23 # mrork
    Отсосали а Эмирейтс, дома еле вытащили ничью, где сука лучше!? Как такое ваще можно заявлять? Долбаеб

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  2. r-n 02.03.2019 21:57 # r-n
    Судья не должен был вмешиваться в финальный исход матча. Пусть бы куры попробовали отыграться за счёт всех этих своих аспектов!

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  3. qwertyinho 02.03.2019 21:55 # qwertyinho
    столько ротировать и обосраться печпльно наверное

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  4. yudjinnah 02.03.2019 21:30 # yudjinnah
    Петушне не место в ЛЧ! Продавайте лидеров и будьте середничками как всю жизнь до этого

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  5. van-der-slav 02.03.2019 21:18 # van-der-slav
    все, понеслась. нытье от тренера, постоянная потеря очков. достаточно было сказать что матч с бернли это как финал

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  6. lahmatyj 02.03.2019 21:14 # lahmatyj
    ебать ты бестолочь, пакетик.

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