Почеттино: "Тоттенхэм" был лучше во всех аспектах, чем "Арсенал"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда была "лучше во всех аспектах", чем "Арсенал".

Уйти от поражения в дерби Северного Лондона "шпорам" удалось только благодаря спорному пенальти Харри Кейна на 74-й минуте. Вдобавок "Арсенал" не реализовал собственный 11-метровый в самой концовке матча, однако Почеттино все равно считает, что "Тоттенхэм" превзошел соперника по игре.



"Если проанализировать игру, думаю, мы были лучше "Арсенала" во всех аспектах. Это был великолепный матч, захватывающий матч с отличной атмосферой между двумя командами, которые хотели играть и побеждать".



"Играть против "Арсенала" тяжело, как и тяжело пропускать спустя 15 минут после начала. Но я так рад, с каким характером и какой индивидуальностью мы играли".



"Нашу игру не назовешь отличной, но хорошо, что мы отыгрались. Возможно, мы заслуживали победу. После двух поражений нам было важно начать новую положительную серию".



"Во вторник нас ждет очень сложный матч против дортмундской "Боруссии". Нам важно отправиться туда в лучшем состоянии, чем сегодня", — приводит слова Почеттино Sky Sports.