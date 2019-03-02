Эмери: "VAR нужна для такого рода матчей"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери философски заметил, что с системой VAR английским рефери будет проще принимать решения в эпизодах вроде того, который привел к назначению пенальти в ворота "канониров" в дерби против "Тоттенхэма".

В субботнем матче на "Уэмбли" "шпорам" удалось ответить на быстрый гол Аарона Рэмси только в концовке матча, реализовав пенальти за фол на Харри Кейне.



Примечательно, что Кейн — перед тем, как нарваться на фол в чужой штрафной — принял мяч в офсайде, однако лайнсмен это проглядел. Эмери отказывается критиковать судейство и надеется, что в будущем система видеопомощи поможет искоренить подобные ошибки.



"Думаю, VAR поможет рефери. VAR нужна для матчей вроде сегодняшнего. На мой взгляд, рефери здесь являются большими личностями, но этого недостаточно, чтобы принимать решения в сложных ситуациях, возникающих в штрафной. Сложных для них и для нас", — цитирует Эмери Sky Sports.



По поводу VAR высказался и наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, однако его отношение к этой технологии гораздо более сдержанное.



"Мы можем наблюдать, как VAR используют в других лигах, и это большой опыт для нас. Я слежу за лигами воде Франции и Испании, и там возникают те же проблемы. Там рефери тоже бывает сложно разобраться в ситуациях".



"Мы не можем надеяться, что VAR будет ключом ко всему, и футбол станет справедливым — футбол никогда не был справедливым и не будет. Важно то, как мы будем использовать VAR".



"Важно учесть опыт использования VAR на Чемпионате Мира и в других лигах в этом сезоне, чтобы в будущем эта система оказывала большую помощь рефери", — сообщил Почеттино.



