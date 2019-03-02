"Юнайтед" вырвал победу у "Саутгемптона" и вернулся на четвертое место

Ромелу Лукаку Вырвав победу у "Саутгемптона" в домашних стенах со счетом 3:2, "Манчестер Юнайтед" вернулся на четвертую позицию в Премьер-Лиге.

Тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер вернул в стартовый состав на этот матч Андреаса Перейру и Маркуса Рэшфорда, которые заменили Диогу Далота и Фреда.

А вот наставник "святых" Ральф Хазенхюттль выпустил тех же 11 игроков, что и против "Фулхэма" посреди недели.

Хозяевам "Олд Траффорд" потребовалось всего две минуты, чтобы создать опаснейший момент. У Поля Погба при помощи рикошета прошла передача на Ромелу Лукаку внутри штрафной, однако голкипер гостей Ангус Ганн отразил плотный удар бельгийца низом.

Совсем скоро Ганн еще раз не позволил отличиться Лукаку — игра была односторонней в первые минуты матча.

Чудом выстояв в начальной стадии матча, затем "Саутгемптон" слегка расправил плечи и отодвинул игру от своих ворот. "Святые" принялись совершать вылазки на чужую половину поля, а на 26-й минуте юный Ян Валери застал голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа врасплох, нанеся мощный удар с дистанции — 0:1.

Пропустив, "дьяволы" принялись постепенно добавлять и наращивать давление. Гости пришлось тяжело в концовке тайма, однако Ганн и его защитники роковых ошибок не совершили.

А вот во втором тайме "Саутгемптона" надолго не хватило. На 53-й минуте Перейра, получив свободное пространство, чуть продвинулся вперед и нанес обводящий удар с дистанции в тот самый угол, что и Валери — 1:1.

Спустя шесть минут "Юнайтед" и вовсе вышел вперед. Лукаку получил мяч на дальнем краю штрафной площади от Перейры, чуть улучшил свою позицию и пробил низом — 2:1.

В дальнейшем хозяева уверенно контролировали игру, держа соперника в узде, однако на 75-й минуте случился очередной сюрприз. Это Джеймс Уорд-Проуз великолепно обвел стенку со штрафного и послал мяч под перекладину ворот Де Хеа — 2:2.

"Саутгемптон" заметно воодушевился после своего второго гола, и когда казалось, что ничейного результата не избежать, Лукаку нанес удар в касание с подступов к штрафной — 3:2.

Когда уже шло компенсированное время Рэшфорд заработал пенальти, но сменивший прическу Погба не смог пробить Ганна.

В какой-то момент этот матч превратился в конкурс на самый зрелищный гол. Давид Де Хеа не смог выручить свою команду, но та нашла в себе моральные и физические силы, чтобы сражаться до самого конца и в итоге была вознаграждена важными тремя очками.

"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2019 20:05

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Последние комментарии:




  1. electric 02.03.2019 21:06 # electric
    Dormidont <3

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  2. narcot 02.03.2019 21:06 # narcot
    интересно, сможет ли щити попасть в 1/2? наверное, вряд ли, ведь лысый шарлатан не умеет ротировать

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  3. seva 02.03.2019 21:03 # seva
    15.08.2018 15:58 #
    bezviz

    обычной бритвой брею очко уже 3 года каждый месяц и ни разу не поранился

    Источник: http://fapl.ru/posts/64557/?c=1

    Источник: http://fapl.ru/posts/68907/?c=1#c6823058

    (ответить)

  4. mcferson 02.03.2019 21:02 # mcferson
    Лука <3

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  5. seva 02.03.2019 21:00 # seva
    В Лондоне большие и упругие члены доставались кононирам, а маленькие и вялые давали лизать пенсам. (С) из книги "Как я снимал будку на Вулвич-роуд и не заболел трипером" А. Венгера.

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  6. seva 02.03.2019 21:00 # seva
    08.08.2018 22:27 #
    al-faarabi

    даже не знаю с каким счетом Арсенал порвет сити, тотальный разъеб с кенжальными контраатаками обамеянга и ляказетта, никаких тупых перекатываний мяча с одного фланга на другой, просто все произойдет внезапно, мигом

    Источник: http://fapl.ru/posts/64405/?c=1

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  7. seva 02.03.2019 20:58 # seva
    норм Борнмут вялым отрубленным писюном умудрился обоссать пенсию. Ну что за топари эти гпенсы

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  8. ibra-goool 02.03.2019 20:55 # ibra-goool
    Есть такое!!! Верю мы ещё можем стать чемпионами!!! Уже в этом сезоне

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  9. unitedstyle 02.03.2019 20:54 # unitedstyle
    От Басби до Фергюсона - 4 тренера.
    От Фергюсона до Сульшера - 4 тренера.

    Совпадение? Не думаю (с).

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  10. chronicle 02.03.2019 20:53 # chronicle
    А Сити то поплыл. Гвардиола слишком рано использовал пик формы игроков, но перегнать Ливерпуль так и не смог. В феврале кубки не выигрываются, еще минимум 3 потери очков будут у МС, чего не скажешь об ЛФК, который вышел на пик именно в тот момент, когда это стало необходимо - за 10 туров до конца чемпионата и в 1/8 ЛЧ. Клопп выжидал словно Тигр в засаде, пока Пеп отрывался на Ньюпортах, словно плешивая гиена над трупом.

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  11. bezviz 02.03.2019 20:49 # bezviz
    "Все в руках самого Ливерпуля."

    значит сити чепик))

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  12. jesus33 02.03.2019 20:46 # jesus33
    https://twitter.com/dembabafoot/status/1101741731245113344

    ахахаха, Демба Ба обсыкает портовых и собачки стиви))))
    кек

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  13. pistolero-lfc 02.03.2019 20:42 # pistolero-lfc
    Сити выгрызают победы ценою травм ключевых игроков. Интересно у них там к 33-34 туру 11 игроков хоть наберется?)
    Такими нагрузками игроки Сити очень скоро закончат с футболом.
    И самое главное чем же Гвардиола решит попрощаться, ведь даже тупому существу Хуесос33 понятно, что у игроков не хватит выносливости да и банально здоровья бороться во всех фронтах.
    Шейхи в каждом интервью говорят, что Гвардиола этот тот который выиграет им ЛЧ.

    Коман Сити!!

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  14. diablo182 02.03.2019 20:40 # diablo182
    У МЮ ещё одна потеря, по словам Сульшера, Санчес скорее всего повредил связки. Видимо с Арсеналом Оле выйдет сам на поле:))

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  15. bezviz 02.03.2019 20:36 # bezviz
    декабрь - 9 очковый отрыв от сити

    март - 2 очковое отставание от сити


    6лять да ну каааак??? ну каааааак у них это получается? гении!!!!!!!!!!!

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  16. mata-hazard 02.03.2019 20:35 # mata-hazard
    Коллега прилетел с украины. Говорит, что такого колхоза и нищеты не видел никогда. Единственное девки красивые и все дают за бутерброд.

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  17. ian 02.03.2019 20:33 # ian
    В прошлой ветке 1.5 фаната Сити каждые 15 минут все в один голос кричали Короли, что подумал, опять кого-то там 6:0 eбyт что ли, а на деле корявый гол Мареза и дикий отскок 0:1.

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  18. ian 02.03.2019 20:30 # ian
    Там Лэмпард с Дерби мини Челси строит, пусть пока ему до Челси далеко, но 0:4 серьезный вызов.

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  19. el-tirador 02.03.2019 20:28 # el-tirador
    Прямо старый добрый Манчестер Юнайтед.
    Роль личности определяющий момент. Уле всегда был умным игроком. Постоянный контракт por favor para usted!

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  20. jesus33 02.03.2019 20:28 # jesus33
    1 Манчестер Сити 29 71

    Источник: http://fapl.ru/posts/69153/?c=1#c6831997

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