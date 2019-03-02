"Юнайтед" вырвал победу у "Саутгемптона" и вернулся на четвертое место

Вырвав победу у "Саутгемптона" в домашних стенах со счетом 3:2, "Манчестер Юнайтед" вернулся на четвертую позицию в Премьер-Лиге.

Тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер вернул в стартовый состав на этот матч Андреаса Перейру и Маркуса Рэшфорда, которые заменили Диогу Далота и Фреда.



А вот наставник "святых" Ральф Хазенхюттль выпустил тех же 11 игроков, что и против "Фулхэма" посреди недели.



Хозяевам "Олд Траффорд" потребовалось всего две минуты, чтобы создать опаснейший момент. У Поля Погба при помощи рикошета прошла передача на Ромелу Лукаку внутри штрафной, однако голкипер гостей Ангус Ганн отразил плотный удар бельгийца низом.



Совсем скоро Ганн еще раз не позволил отличиться Лукаку — игра была односторонней в первые минуты матча.



Чудом выстояв в начальной стадии матча, затем "Саутгемптон" слегка расправил плечи и отодвинул игру от своих ворот. "Святые" принялись совершать вылазки на чужую половину поля, а на 26-й минуте юный Ян Валери застал голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа врасплох, нанеся мощный удар с дистанции — 0:1.



Пропустив, "дьяволы" принялись постепенно добавлять и наращивать давление. Гости пришлось тяжело в концовке тайма, однако Ганн и его защитники роковых ошибок не совершили.



А вот во втором тайме "Саутгемптона" надолго не хватило. На 53-й минуте Перейра, получив свободное пространство, чуть продвинулся вперед и нанес обводящий удар с дистанции в тот самый угол, что и Валери — 1:1.



Спустя шесть минут "Юнайтед" и вовсе вышел вперед. Лукаку получил мяч на дальнем краю штрафной площади от Перейры, чуть улучшил свою позицию и пробил низом — 2:1.



В дальнейшем хозяева уверенно контролировали игру, держа соперника в узде, однако на 75-й минуте случился очередной сюрприз. Это Джеймс Уорд-Проуз великолепно обвел стенку со штрафного и послал мяч под перекладину ворот Де Хеа — 2:2.



"Саутгемптон" заметно воодушевился после своего второго гола, и когда казалось, что ничейного результата не избежать, Лукаку нанес удар в касание с подступов к штрафной — 3:2.



Когда уже шло компенсированное время Рэшфорд заработал пенальти, но сменивший прическу Погба не смог пробить Ганна.



В какой-то момент этот матч превратился в конкурс на самый зрелищный гол. Давид Де Хеа не смог выручить свою команду, но та нашла в себе моральные и физические силы, чтобы сражаться до самого конца и в итоге была вознаграждена важными тремя очками.



"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче