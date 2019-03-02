"Юнайтед" вырвал победу у "Саутгемптона" и вернулся на четвертое место
Вырвав победу у "Саутгемптона" в домашних стенах со счетом 3:2, "Манчестер Юнайтед" вернулся на четвертую позицию в Премьер-Лиге.
Тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер вернул в стартовый состав на этот матч Андреаса Перейру и Маркуса Рэшфорда, которые заменили Диогу Далота и Фреда.
А вот наставник "святых" Ральф Хазенхюттль выпустил тех же 11 игроков, что и против "Фулхэма" посреди недели.
Хозяевам "Олд Траффорд" потребовалось всего две минуты, чтобы создать опаснейший момент. У Поля Погба при помощи рикошета прошла передача на Ромелу Лукаку внутри штрафной, однако голкипер гостей Ангус Ганн отразил плотный удар бельгийца низом.
Совсем скоро Ганн еще раз не позволил отличиться Лукаку — игра была односторонней в первые минуты матча.
Чудом выстояв в начальной стадии матча, затем "Саутгемптон" слегка расправил плечи и отодвинул игру от своих ворот. "Святые" принялись совершать вылазки на чужую половину поля, а на 26-й минуте юный Ян Валери застал голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа врасплох, нанеся мощный удар с дистанции — 0:1.
Пропустив, "дьяволы" принялись постепенно добавлять и наращивать давление. Гости пришлось тяжело в концовке тайма, однако Ганн и его защитники роковых ошибок не совершили.
А вот во втором тайме "Саутгемптона" надолго не хватило. На 53-й минуте Перейра, получив свободное пространство, чуть продвинулся вперед и нанес обводящий удар с дистанции в тот самый угол, что и Валери — 1:1.
Спустя шесть минут "Юнайтед" и вовсе вышел вперед. Лукаку получил мяч на дальнем краю штрафной площади от Перейры, чуть улучшил свою позицию и пробил низом — 2:1.
В дальнейшем хозяева уверенно контролировали игру, держа соперника в узде, однако на 75-й минуте случился очередной сюрприз. Это Джеймс Уорд-Проуз великолепно обвел стенку со штрафного и послал мяч под перекладину ворот Де Хеа — 2:2.
"Саутгемптон" заметно воодушевился после своего второго гола, и когда казалось, что ничейного результата не избежать, Лукаку нанес удар в касание с подступов к штрафной — 3:2.
Когда уже шло компенсированное время Рэшфорд заработал пенальти, но сменивший прическу Погба не смог пробить Ганна.
В какой-то момент этот матч превратился в конкурс на самый зрелищный гол. Давид Де Хеа не смог выручить свою команду, но та нашла в себе моральные и физические силы, чтобы сражаться до самого конца и в итоге была вознаграждена важными тремя очками.
"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче
02.03.2019 20:05
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Последние комментарии:
Dormidont <3
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интересно, сможет ли щити попасть в 1/2? наверное, вряд ли, ведь лысый шарлатан не умеет ротировать
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15.08.2018 15:58 #
bezviz
обычной бритвой брею очко уже 3 года каждый месяц и ни разу не поранился
Источник: http://fapl.ru/posts/64557/?c=1
Источник: http://fapl.ru/posts/68907/?c=1#c6823058
(ответить)
Лука <3
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В Лондоне большие и упругие члены доставались кононирам, а маленькие и вялые давали лизать пенсам. (С) из книги "Как я снимал будку на Вулвич-роуд и не заболел трипером" А. Венгера.
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08.08.2018 22:27 #
al-faarabi
даже не знаю с каким счетом Арсенал порвет сити, тотальный разъеб с кенжальными контраатаками обамеянга и ляказетта, никаких тупых перекатываний мяча с одного фланга на другой, просто все произойдет внезапно, мигом
Источник: http://fapl.ru/posts/64405/?c=1
(ответить)
норм Борнмут вялым отрубленным писюном умудрился обоссать пенсию. Ну что за топари эти гпенсы
(ответить)
Есть такое!!! Верю мы ещё можем стать чемпионами!!! Уже в этом сезоне
(ответить)
От Басби до Фергюсона - 4 тренера.
От Фергюсона до Сульшера - 4 тренера.
Совпадение? Не думаю (с).
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А Сити то поплыл. Гвардиола слишком рано использовал пик формы игроков, но перегнать Ливерпуль так и не смог. В феврале кубки не выигрываются, еще минимум 3 потери очков будут у МС, чего не скажешь об ЛФК, который вышел на пик именно в тот момент, когда это стало необходимо - за 10 туров до конца чемпионата и в 1/8 ЛЧ. Клопп выжидал словно Тигр в засаде, пока Пеп отрывался на Ньюпортах, словно плешивая гиена над трупом.
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"Все в руках самого Ливерпуля."
значит сити чепик))
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https://twitter.com/dembabafoot/status/1101741731245113344
ахахаха, Демба Ба обсыкает портовых и собачки стиви))))
кек
(ответить)
Сити выгрызают победы ценою травм ключевых игроков. Интересно у них там к 33-34 туру 11 игроков хоть наберется?)
Такими нагрузками игроки Сити очень скоро закончат с футболом.
И самое главное чем же Гвардиола решит попрощаться, ведь даже тупому существу Хуесос33 понятно, что у игроков не хватит выносливости да и банально здоровья бороться во всех фронтах.
Шейхи в каждом интервью говорят, что Гвардиола этот тот который выиграет им ЛЧ.
Коман Сити!!
(ответить)
У МЮ ещё одна потеря, по словам Сульшера, Санчес скорее всего повредил связки. Видимо с Арсеналом Оле выйдет сам на поле:))
(ответить)
декабрь - 9 очковый отрыв от сити
март - 2 очковое отставание от сити
6лять да ну каааак??? ну каааааак у них это получается? гении!!!!!!!!!!!
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Коллега прилетел с украины. Говорит, что такого колхоза и нищеты не видел никогда. Единственное девки красивые и все дают за бутерброд.
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В прошлой ветке 1.5 фаната Сити каждые 15 минут все в один голос кричали Короли, что подумал, опять кого-то там 6:0 eбyт что ли, а на деле корявый гол Мареза и дикий отскок 0:1.
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Там Лэмпард с Дерби мини Челси строит, пусть пока ему до Челси далеко, но 0:4 серьезный вызов.
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Прямо старый добрый Манчестер Юнайтед.
Роль личности определяющий момент. Уле всегда был умным игроком. Постоянный контракт por favor para usted!
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1 Манчестер Сити 29 71
Источник: http://fapl.ru/posts/69153/?c=1#c6831997
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