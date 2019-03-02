"Сити" выцарапал победу у "Борнмута"

"Манчестер Сити" минимум на сутки вернул себе лидерство в Премьер-Лиге, выцарапав минимальную победу в гостях у "Борнмута".

По сравнению с поражением 5:1 от "Арсенала" в стартовом составе "вишенок" вышли Джек Симпсон, Чарли Дэниэлс и Дэвид Брукс, заменив Дэна Гослинга, Джордона Айба и Лиса Муссе.



У "горожан" можно было наблюдать четыре перестановки относительно минимальной победы над "Вест Хэмом". Добавили свежести команде Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг и Бернарду Силва, заменив Венсана Компани, Данило, Лероя Сане и Рияда Махреза.



Игра в первом тайме очень напоминала предыдущий матч "Сити", когда приехавший на "Этихад" "Вест Хэм" ушел в глухую оборону и был совершенно лишен мяча.



Каких-либо действительно опасных событий первые 45 минут не вместили, а незадолго до перерыва Кевин Де Брюйне получил травму на ровном месте и был вынужден закончить игру.



Зато во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. На 55-й минуте Махрез, заменивший Де Брюйне, пробил в ближний угол с края вратарской площади после короткой передачи Давида Сильвы — 0:1.



В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру, а Махрез и Серхио Агуэро упустили по паре хороших шансов, чтобы удвоить счет.



Второй матч подряд "Сити" сталкивается с соперником, которому совершенно не нужен мяч и который готов глубоко обороняться. Кроме того, "горожане" сами переживают некоторый спад, однако пока свои трудности им удается решать.



"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче