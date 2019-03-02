"Сити" выцарапал победу у "Борнмута"
"Манчестер Сити" минимум на сутки вернул себе лидерство в Премьер-Лиге, выцарапав минимальную победу в гостях у "Борнмута".
По сравнению с поражением 5:1 от "Арсенала" в стартовом составе "вишенок" вышли Джек Симпсон, Чарли Дэниэлс и Дэвид Брукс, заменив Дэна Гослинга, Джордона Айба и Лиса Муссе.
У "горожан" можно было наблюдать четыре перестановки относительно минимальной победы над "Вест Хэмом". Добавили свежести команде Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг и Бернарду Силва, заменив Венсана Компани, Данило, Лероя Сане и Рияда Махреза.
Игра в первом тайме очень напоминала предыдущий матч "Сити", когда приехавший на "Этихад" "Вест Хэм" ушел в глухую оборону и был совершенно лишен мяча.
Каких-либо действительно опасных событий первые 45 минут не вместили, а незадолго до перерыва Кевин Де Брюйне получил травму на ровном месте и был вынужден закончить игру.
Зато во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. На 55-й минуте Махрез, заменивший Де Брюйне, пробил в ближний угол с края вратарской площади после короткой передачи Давида Сильвы — 0:1.
В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру, а Махрез и Серхио Агуэро упустили по паре хороших шансов, чтобы удвоить счет.
Второй матч подряд "Сити" сталкивается с соперником, которому совершенно не нужен мяч и который готов глубоко обороняться. Кроме того, "горожане" сами переживают некоторый спад, однако пока свои трудности им удается решать.
"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
02.03.2019 19:55
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Последние комментарии:
Борнмут специально слили 2-й тайм, сдохните от рака твари..
(ответить)
28.02.2019 01:24 # удалить
mc-od
Про "оторвать тоненькие ножки Маареза и отослать тушку в Алжир по почте" сегодня не буду писать. Я сегодня за гуманность и альтруизм, короче, дам еще один шанс...
Источник: http://fapl.ru/posts/69094/?c=1
Дорогой Маарез, хоть и дико бомбит от тебя, поздравляю хоть и с корявеньким, но победным голом! А пока можешь пожить с ножками.))
(ответить)
02.03.2019 10:23 # удалить
mc-od
Ну сегодня тоже нужно просто выиграть, можно и без KPACUBO! Главное - победить. Завтра настоящие портовые мужики накажут своих соседей-неадекватов, и мы закрепляемся во главе лиги. Короче, план такой, без всяких там многоходовочек..))
C'mon CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/69137/?c=1#c6831230
Все как я и предсказывал..)) После напряженной недели боялся худшего, но с игрой у нас все в порядке. Так что Михужло не прав.
Борнмут выставил не автобус, это был трехэтажный поезд, но без вопросов зарешали. КДБ - здоровья.
Мистер "тоненькие ножки" хоть и забил победный гол, но смотрится слабо. Надеюсь, гол хоть как-то встряхнет его.
Ну да ладно, наших с победой! Выиграли по-чемпионски.
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
02.03.2019 20:04 #
phil-neville
• Статистика матча:
Владение мячом: 18% - 82%
Удары: 0 - 23
Удары в створ: 0 - 7
Фолы: 7 - 7
Созданные шансы: 0 - 17
Удары из пределов штрафной: 0 - 13
Передачи: 100 - 735
Точность передач: 56% - 91%
Просто
КОРОЛИ НА ТРОНЕ
Залупуль на страпоне!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/69152/?c=1
Админу что ли клоп наротировал заголовок?
Просто уничтожили глядя на статистику.
(ответить)
cтрапон в говне Королей отправляется в ротик портовых обрыганов
(ответить)
1 Манчестер Сити 29 71
КОРОЛИ на Троне!
лузерпуль на Страпоне!!!
(ответить)
Ну такую победу вряд ли можно назвать везением. Удары по воротам 23-0 в пользу МС, Борнмут ни разу даже не пытался пробить. Если честно, то я не помню, чтобы Борнмут играя на своём поле ни разу не нанес удара в сторону ворот, я даже не говорю об ударе в створ.
(ответить)
• Статистика матча:
Владение мячом: 18% - 82%
Удары: 0 - 23
Удары в створ: 0 - 7
Фолы: 7 - 7
Созданные шансы: 0 - 17
Удары из пределов штрафной: 0 - 13
Передачи: 100 - 735
Точность передач: 56% - 91%
Просто
КОРОЛИ НА ТРОНЕ
Залупуль на страпоне!!!
(ответить)
Покпа принёс минус два очка в ФФ.
Топарь - жуть и муть
(ответить)
Кто следущий далбаеб ...
(ответить)
боже, как же убого играют голубые. пусть уже обрыганы станут чемпиками
(ответить)
Выцарапал???
михуэло, ты совсем ебобо???
https://pp.userapi.com/c845524/v845524078/1bdba9/d_cQ79wa3h0.jpg
КОРОЛИ на Троне!!!
(ответить)
ПИДАРАСЫ!!! опять отскочили, но нам тоже везло, поэтому нытьем тут не поможешь
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ
(ответить)
1 Манчестер Сити 29 71
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
(ответить)
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