"Сити" выцарапал победу у "Борнмута"

Рияд Махрез "Манчестер Сити" минимум на сутки вернул себе лидерство в Премьер-Лиге, выцарапав минимальную победу в гостях у "Борнмута".

По сравнению с поражением 5:1 от "Арсенала" в стартовом составе "вишенок" вышли Джек Симпсон, Чарли Дэниэлс и Дэвид Брукс, заменив Дэна Гослинга, Джордона Айба и Лиса Муссе.

У "горожан" можно было наблюдать четыре перестановки относительно минимальной победы над "Вест Хэмом". Добавили свежести команде Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг и Бернарду Силва, заменив Венсана Компани, Данило, Лероя Сане и Рияда Махреза.

Игра в первом тайме очень напоминала предыдущий матч "Сити", когда приехавший на "Этихад" "Вест Хэм" ушел в глухую оборону и был совершенно лишен мяча.

Каких-либо действительно опасных событий первые 45 минут не вместили, а незадолго до перерыва Кевин Де Брюйне получил травму на ровном месте и был вынужден закончить игру.

Зато во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. На 55-й минуте Махрез, заменивший Де Брюйне, пробил в ближний угол с края вратарской площади после короткой передачи Давида Сильвы — 0:1.

В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру, а Махрез и Серхио Агуэро упустили по паре хороших шансов, чтобы удвоить счет.

Второй матч подряд "Сити" сталкивается с соперником, которому совершенно не нужен мяч и который готов глубоко обороняться. Кроме того, "горожане" сами переживают некоторый спад, однако пока свои трудности им удается решать.

"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2019 19:55

Количество просмотров Просмотров: 1527

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Последние комментарии:




  1. yudjinnah 02.03.2019 20:34 # yudjinnah
    Борнмут специально слили 2-й тайм, сдохните от рака твари..

    (ответить)

  2. mc-od 02.03.2019 20:25 # mc-od
    28.02.2019 01:24 # удалить
    mc-od

    Про "оторвать тоненькие ножки Маареза и отослать тушку в Алжир по почте" сегодня не буду писать. Я сегодня за гуманность и альтруизм, короче, дам еще один шанс...

    Источник: http://fapl.ru/posts/69094/?c=1

    Дорогой Маарез, хоть и дико бомбит от тебя, поздравляю хоть и с корявеньким, но победным голом! А пока можешь пожить с ножками.))

    (ответить)

  3. mc-od 02.03.2019 20:20 # mc-od
    02.03.2019 10:23 # удалить
    mc-od

    Ну сегодня тоже нужно просто выиграть, можно и без KPACUBO! Главное - победить. Завтра настоящие портовые мужики накажут своих соседей-неадекватов, и мы закрепляемся во главе лиги. Короче, план такой, без всяких там многоходовочек..))

    C'mon CITY!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69137/?c=1#c6831230

    Все как я и предсказывал..)) После напряженной недели боялся худшего, но с игрой у нас все в порядке. Так что Михужло не прав.
    Борнмут выставил не автобус, это был трехэтажный поезд, но без вопросов зарешали. КДБ - здоровья.
    Мистер "тоненькие ножки" хоть и забил победный гол, но смотрится слабо. Надеюсь, гол хоть как-то встряхнет его.
    Ну да ладно, наших с победой! Выиграли по-чемпионски.

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    (ответить)

  4. jesus33 02.03.2019 20:17 # jesus33
    02.03.2019 20:04 #
    phil-neville

    • Статистика матча:

    Владение мячом: 18% - 82%
    Удары: 0 - 23
    Удары в створ: 0 - 7
    Фолы: 7 - 7
    Созданные шансы: 0 - 17
    Удары из пределов штрафной: 0 - 13
    Передачи: 100 - 735
    Точность передач: 56% - 91%

    Просто
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ
    Залупуль на страпоне!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69152/?c=1

    Админу что ли клоп наротировал заголовок?
    Просто уничтожили глядя на статистику.

    (ответить)

  5. kukuruzzo 02.03.2019 20:14 # kukuruzzo
    cтрапон в говне Королей отправляется в ротик портовых обрыганов

    (ответить)

  6. mancityman 02.03.2019 20:13 # mancityman
    1 Манчестер Сити 29 71
    КОРОЛИ на Троне!

    лузерпуль на Страпоне!!!

    (ответить)

  7. diablo182 02.03.2019 20:08 # diablo182
    Ну такую победу вряд ли можно назвать везением. Удары по воротам 23-0 в пользу МС, Борнмут ни разу даже не пытался пробить. Если честно, то я не помню, чтобы Борнмут играя на своём поле ни разу не нанес удара в сторону ворот, я даже не говорю об ударе в створ.

    (ответить)

  8. phil-neville 02.03.2019 20:04 # phil-neville
    • Статистика матча:

    Владение мячом: 18% - 82%
    Удары: 0 - 23
    Удары в створ: 0 - 7
    Фолы: 7 - 7
    Созданные шансы: 0 - 17
    Удары из пределов штрафной: 0 - 13
    Передачи: 100 - 735
    Точность передач: 56% - 91%

    Просто
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ
    Залупуль на страпоне!!!

    (ответить)

  9. shearer1 02.03.2019 20:04 # shearer1
    Покпа принёс минус два очка в ФФ.
    Топарь - жуть и муть

    (ответить)

  10. akram 02.03.2019 20:01 # akram
    Кто следущий далбаеб ...

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  11. narcot 02.03.2019 20:01 # narcot
    боже, как же убого играют голубые. пусть уже обрыганы станут чемпиками

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  12. mancityman 02.03.2019 20:01 # mancityman
    Выцарапал???
    михуэло, ты совсем ебобо???

    https://pp.userapi.com/c845524/v845524078/1bdba9/d_cQ79wa3h0.jpg

    КОРОЛИ на Троне!!!

    (ответить)

  13. only--liverpool 02.03.2019 20:01 # only--liverpool
    ПИДАРАСЫ!!! опять отскочили, но нам тоже везло, поэтому нытьем тут не поможешь

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  14. phil-neville 02.03.2019 20:00 # phil-neville
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  15. gandalf 02.03.2019 19:59 # gandalf
    КОРОЛИ

    (ответить)

  16. griezmann 02.03.2019 19:59 # griezmann
    1 Манчестер Сити 29 71

    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

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