"Арсенал" не смог приблизиться к "Тоттенхэму"
Не сумев реализовать пенальти в самой концовке, "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в дерби против "Тоттенхэма" и остался в четырех очках позади своих соседей — 1:1.
Относительно поражения 2:0 от "Челси" посреди недели в стартовом составе "шпор" появились Ян Вертонген, Данни Роуз и Виктор Ваньяма, заменив Харри Уинкса, Бена Дэвиса и Эрика Ламелу.
Наставник "канониров" Унаи Эмери поменял сразу пятерых после победы 5:1 над "Борнмутом", доверившись Шкодрану Мустафи, Граниту Джаке, Аарону Рэмси, Алексу Ивоби и Александру Лакасетту вместо Карла Дженкинсона, Сеада Колашинаца, Лукаса Торрейры, Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга.
Матч начался достаточно бодро, и первый же опасный момент привел ко взятию ворот. На 16-й минуте Давинсон Санчес допустил осечку в центральном круге, а завладевший мячом Лакасетт тут же отправил в прорыв по центру Рэмси. Валлиец обошел голкипера и поразил цель — 0:1.
На 24-й минуте хозяева ответили результативным ударом Харри Кейна после навеса Кристиана Эриксена со штрафного, однако гол не был засчитан из-за положения вне игры, зафиксированного лайнсменом.
После пропущенного гола "Тоттенхэм" забрал инициативу, лишив соперника мяча. Однако "Арсенал" достаточно уверенно оборонялся, не позволяя сопернику напрягать Бернда Лено.
Лено пришлось вступить в игру лишь в концовке тайма, когда он отразил удар в упор Эриксена и тут же среагировал на добивание Муссы Сиссоко. Незадолго до этого на противоположном краю поля Уго Льорис не позволил Ивоби закрутить мяч в угол ворот.
В начале второго тайма команды обменялись убойными промахами. Лакасетт бил в касание из пределов штрафной после передачи партнера от лицевой линии, тогда как Тоби Алдервейрелд пытался нанести удар по летящему мячу — оба раза мимо.
После перерыва игра была примерно равной — полумоменты возникали у тех, и у других. А на 74-й минуте чаша весов вернулась в состояние равновесия. Мустафи уронил Кейна на газон в штрафной, и сам же Харри реализовал пенальти, разведя голкипера и мяч по разным углам — 1:1.
В концовке команды были довольно осторожны, а на последней минуте "канонирам" предоставилась возможность вырвать победу. Это вышедший на замену Обамеянг нарвался на фол Санчеса в штрафной, однако Пьер-Эмерик не смог пробить Льориса с 11-метровой отметки.
Заключительным аккордом матча стало удаление Торрейры за грубейшую игру в ногу Роуза.
"Арсенал" имеет полное право быть недовольным назначением пенальти в свои ворота — Харри Кейн неведомым образом избежал офсайда. Однако "канонирам" предоставилась возможность восстановить справедливость, и этой возможностью они не воспользовались. Ничья — результат в пользу "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
02.03.2019 17:30
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Последние комментарии:
Ничейка по делу. Но по мне, так вторая пенка более очевидна, чем первая. Там касание вроде было на уровне колена или бедра, которое сбило и движение, и координацию. Шпоры выглядели серьёзен и помощнее, но стагнация у них заметна, пора меняться, делать качественные, изменения, если правда хотят оставаться в топе.
PS Торрейра - отмор.
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Мочастеру унитеду просто подарок сделали на 8 марта
(ответить)
Норм Обезьянг окропил тренеришку...
(ответить)
Древо футбольных богов предсказало, что сегодня будет унылая ничья в матче ГГ и Кукареков, а МЮ поднимется на 4ю строчку.
Зима близко.
Источник: http://fapl.ru/posts/69138/?c=1#c6831244
(ответить)
Разминка для глаз была от петунхэма и орсиноля, теперь серьезно, теперь играют чемпионы, теперь играют КОРОЛИ!!!
(ответить)
Просто должно было быть 1-0
(ответить)
Просто 4
(ответить)
хоть и левая пенка у петухов, но мустафи далбаеб конченный
(ответить)
Побеждаем пулхем и Брайтон в вытесняем геев и сольского из четвёрки
(ответить)
Близко к победе было, но такие подарки нужно использовать. Аубамеянг и Ляказет на двоих 4 убойных момента заруинили, не надо так... =(
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Нужно было реализовывать, валенок. Тормозит жестко конечно обама
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Уровень напов все-таки сыграл, Кейн явно сильнее наших негров.
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лондонская корона ничья в этот раз, МЮ в 4ку, вестимо, вернется.
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Самый прикол в том, что при пенке Абамы защитник намного раньше вбежал в штрафную до удара и вынес с линии после прострела. Тейлор и тут обосрался.
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с такой игрой им обоим стоит играть в ЛЕ в следующем сезоне
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Обидно, аукнулись промахи Ляказета, 3-0 и заканчивать игру, так нет блять, еще и Ауба неудачник матча, обидная ничья в выйгрышном матче, мде..
Судьи уебки мало того, что офсайд был, так еще и толчка никого не было, чисто корпусом сыграл Мустафи
Эта мерзкая петушиная команда не заслужила очка
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