"Арсенал" не смог приблизиться к "Тоттенхэму"

Не сумев реализовать пенальти в самой концовке, "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в дерби против "Тоттенхэма" и остался в четырех очках позади своих соседей — 1:1.

Относительно поражения 2:0 от "Челси" посреди недели в стартовом составе "шпор" появились Ян Вертонген, Данни Роуз и Виктор Ваньяма, заменив Харри Уинкса, Бена Дэвиса и Эрика Ламелу.



Наставник "канониров" Унаи Эмери поменял сразу пятерых после победы 5:1 над "Борнмутом", доверившись Шкодрану Мустафи, Граниту Джаке, Аарону Рэмси, Алексу Ивоби и Александру Лакасетту вместо Карла Дженкинсона, Сеада Колашинаца, Лукаса Торрейры, Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга.



Матч начался достаточно бодро, и первый же опасный момент привел ко взятию ворот. На 16-й минуте Давинсон Санчес допустил осечку в центральном круге, а завладевший мячом Лакасетт тут же отправил в прорыв по центру Рэмси. Валлиец обошел голкипера и поразил цель — 0:1.



На 24-й минуте хозяева ответили результативным ударом Харри Кейна после навеса Кристиана Эриксена со штрафного, однако гол не был засчитан из-за положения вне игры, зафиксированного лайнсменом.



После пропущенного гола "Тоттенхэм" забрал инициативу, лишив соперника мяча. Однако "Арсенал" достаточно уверенно оборонялся, не позволяя сопернику напрягать Бернда Лено.



Лено пришлось вступить в игру лишь в концовке тайма, когда он отразил удар в упор Эриксена и тут же среагировал на добивание Муссы Сиссоко. Незадолго до этого на противоположном краю поля Уго Льорис не позволил Ивоби закрутить мяч в угол ворот.



В начале второго тайма команды обменялись убойными промахами. Лакасетт бил в касание из пределов штрафной после передачи партнера от лицевой линии, тогда как Тоби Алдервейрелд пытался нанести удар по летящему мячу — оба раза мимо.



После перерыва игра была примерно равной — полумоменты возникали у тех, и у других. А на 74-й минуте чаша весов вернулась в состояние равновесия. Мустафи уронил Кейна на газон в штрафной, и сам же Харри реализовал пенальти, разведя голкипера и мяч по разным углам — 1:1.



В концовке команды были довольно осторожны, а на последней минуте "канонирам" предоставилась возможность вырвать победу. Это вышедший на замену Обамеянг нарвался на фол Санчеса в штрафной, однако Пьер-Эмерик не смог пробить Льориса с 11-метровой отметки.



Заключительным аккордом матча стало удаление Торрейры за грубейшую игру в ногу Роуза.



"Арсенал" имеет полное право быть недовольным назначением пенальти в свои ворота — Харри Кейн неведомым образом избежал офсайда. Однако "канонирам" предоставилась возможность восстановить справедливость, и этой возможностью они не воспользовались. Ничья — результат в пользу "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче