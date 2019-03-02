Линделеф: "Всегда буду благодарен Моуриньо"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф заявил, что не держит никакой обиды на бывшего наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

В 2017 году Моуриньо приобрел Линделефа у "Бенфики", однако адаптация Виктора к английскому футбола получилась сложной и долгой.



Линделефа неоднократно критиковали и в первой половине этого сезона, особенно после поражения 2:3 от "Брайтона" в августе, однако с назначением Оле Гуннара Сульшера швед обрел стабильность и превратился в твердого игрока основы.



При это сам Линделеф не имеет никаких претензий к Моуриньо, который жаждал пригласить другого центрального защитника прошлым летом. Виктор испытывает совершенно другие чувства к Жозе.



"Я всегда буду благодарен Жозе. Он купил меня сюда. Я не могу сказать ничего плохого про него. Это нормально, что он хотел купить других защитников. Мне нравится конкуренция, без нее тебе не стать лучше".



"Мне повезло. Я силен духом и способен заткнуть своих критиков. Ты всегда хочешь начать как можно лучше в новом клубе, но в жизни не все так просто. Если ты играешь плохо, ты должен больше работать", — сообщил Линделеф Daily Mail.