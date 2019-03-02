Пеллегрини хочет попасть в топ-6 в следующем сезоне

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что его целью в следующем сезоне станет попадание в топ-6 Премьер-Лиги.

Если в прошлом сезоне "молотобойцы" сражались за выживание в Премьер-Лиге, то назначение Пеллегрини позволило им обрести столь необходимую стабильность — в данный момент "Вест Хэм" располагается на 10-й позиции.



Мануэль не хочет слишком забегать вперед, но уже думает о том, чтобы в следующем сезоне навязать борьбу командам "большой шестерки".



"В данный момент мы не засматриваемся на следующий сезон, потому что сперва нам нужно завершить этот. После мы проанализируем, что мы делали на протяжении всего года, и начнем думать о новых игроках".



"Следующий шаг — постараться заполучить как можно больше молодых игроков, после чего мы попробуем ворваться в топ-6 Премьер-Лиги".



"Это буде непросто. Также нам нужно будет улучшить свою тренировочную базу и сохранить поддержку 60 тысяч фанатов у себя за спиной".



"Это очень сложная задача, потому что у шести больших команд есть много денег, чтобы приглашать хороших игроков, хотя они и так обладают сильными составами. Однако "Лестеру" это удалось в одном сезоне".



"Если это удалось одному клубу, ты тоже должен постараться сделать это. Однако некоторые вещи нужно улучшать сезон за сезоном — нельзя стать вспышкой одного сезона", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.