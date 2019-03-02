Бен Чилуэлл: "Нет причин уходить из "Лестера"

Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл выразил свою поддержку Брендану Роджерсу и заявил, что не видит причин для себя или кого-либо из своих партнеров по команде уходить с "Кинг Пауэр" после смены главного тренера.

Одержав только три победы в 15 последних матчах, на текущей неделе Клод Пюэль уступил свое место на тренерском мостике "лис" пришедшему из "Селтика" Роджерсу.



Новые порядки, которые установит Брендан, вызывают опасения насчет будущего отдельных игроков, однако 22-летний Чилуэлл, виды на которого имеет "Манчестер Сити", призывает не переживать на этот счет.



"Посмотрите на молодых игроков, которых он вырастил, и на то, как они присоединились к числу лучших в мире".



"Вчера я столкнулся с Бренданом в коридоре, и он, пользуясь случаем, указал на некоторые вещи в моей игре, которые, как ему кажется, я могу улучшить. Это было как музыка для моих ушей".



"Он мог остаться в Шотландии и выиграть трофеи, но он пришел сюда, потому что верит в этих игроков. Он верит, что в следующие несколько лет мы сможем выступать в Европе. Он верит, что может сделать нас лучше".



"Нет никаких причин, почему кто-либо из нас должен уйти. Я еще никогда не видел столь энергичную обстановку здесь. Каждый счастлив видеть, что в клуб пришел один из лучших тренеров в мире", — сообщил Чилуэлл Sky Sports.