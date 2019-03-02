Шервуд: "Тоттенхэм" может не попасть в топ-4, если проиграет "Арсеналу"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что "шпоры" могут завершить этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги, если проиграют в субботу "Арсеналу".

Если подопечным Маурисио Почеттино не удастся избежать третьего поражения подряд, их преимущество над четвертым "Арсеналом" сократится до всего одного очка. Представляют угрозу для "Тоттенхэма" и находящиеся поблизости "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Такая турнирная ситуация, делает субботнее дерби на "Уэмбли" еще более важным для "шпор". По мнению Шервуда, этот матч может стать определяющим для его бывшего клуба в сезоне.



"Дерби Северного Лондона — это всегда матч огромной важности, но если вы посмотрите на позицию обеих команд в лиге, то поймете, что он не может быть еще важнее".



"Давайте будем реалистами, вы правда думали, что "Тоттенхэм" поборется за победу в Премьер-Лиге? Если честно, я надеялся на это, но все равно считал "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" фаворитами, поэтому мы не можем особо жаловаться, что они выбыли из чемпионской гонки".



"Однако если они финишируют за пределами топ-4, это будет очень печальный итог сезона. И такая угроза вполне реальна. Все в их руках".



"Это громадный матч. Победа в дерби практически вернет все в норму для них. Им все еще предстоит отправиться к "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", поэтому впереди у "Тоттенхэма" очень тяжелый график".



"Я верю, что они останутся в топ-4, но я думаю, они должны выиграть в субботу, чтобы сделать это", — сообщил Шервуд talkSPORT.