Ван Дейк хочет больше забивать

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что хочет добавить своей игре больше забитых голов.

В среду вечером Ван Дейк отметился дублем в победном для "красных" матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" (5:0). Теперь на счету Виргила четыре гола в 56 матчах за мерсисайдский клуб.

Однако 27-летний голландец уверен, что сможет улучшить свою статистику возле чужих ворот. Ван Дейк собирается поработать над своими действиями при розыгрыше стандартных положений на дальней трети поля.

"Мне, в индивидуальном отношении, был приятно забить два гола, но я больше доволен тем, что мы не пропустили. Когда ты ведешь 2:0, то порой можешь совершить нелепую ошибку во втором тайме, но мы, как я думаю, всегда сохраняли концентрацию".

"В большинстве случаев при розыгрыше стандартов меня опекает игрок, который лучше всех в своей команде по игре на втором этаже. Поэтому я понимаю, что должен прибавить. Я работаю над этим, стараюсь улучшить свои действия при стандартах. Улучшить это можно только с помощью тренировок и упорной работы", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2019 13:00

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  1. gerrard08 02.03.2019 13:27 # gerrard08
    А игроки скама хотят больше зарабатывать.

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  2. stevie-g- 02.03.2019 13:22 # stevie-g-
    Топпище! Лучший цз в мире и обсуждать тут нечего.

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  3. mancunia-planet 02.03.2019 13:03 # mancunia-planet
    как Рамос)

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