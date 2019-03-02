Ван Дейк хочет больше забивать

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что хочет добавить своей игре больше забитых голов.

В среду вечером Ван Дейк отметился дублем в победном для "красных" матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" (5:0). Теперь на счету Виргила четыре гола в 56 матчах за мерсисайдский клуб.



Однако 27-летний голландец уверен, что сможет улучшить свою статистику возле чужих ворот. Ван Дейк собирается поработать над своими действиями при розыгрыше стандартных положений на дальней трети поля.



"Мне, в индивидуальном отношении, был приятно забить два гола, но я больше доволен тем, что мы не пропустили. Когда ты ведешь 2:0, то порой можешь совершить нелепую ошибку во втором тайме, но мы, как я думаю, всегда сохраняли концентрацию".



"В большинстве случаев при розыгрыше стандартов меня опекает игрок, который лучше всех в своей команде по игре на втором этаже. Поэтому я понимаю, что должен прибавить. Я работаю над этим, стараюсь улучшить свои действия при стандартах. Улучшить это можно только с помощью тренировок и упорной работы", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.