Сульшер помогает "Юнайтед" планировать на следующий сезон

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что дал свои рекомендации клубу, каких игроков стоит сохранить, а каких лучше отпустить.

После назначения Сульшера в декабре "красные дьяволы" попрощались с Маруаном Феллайни и заключили новые контракты с Антони Мартиалем, Эшли Янгом и Филом Джонсом.



Также "Юнайтед" продолжает диалог о продлении сотрудничества с Давидом Де Хеа, Маркусом Рэшфордом, Андером Эррерой и Хуаном Матой, а капитан Антонио Валенсия, по всей видимости, покинет "Олд Траффорд" в конце сезона.



По словам Сульшера, он активно помогает исполнительному директору Эду Вудворду в этом отношении, несмотря на свой пока что временный статус.



"Да, я говорю ему, каких игроков я бы хотел сохранить, а каких — отпустить. Мы обсуждаем будущее клуба, а это не только вопрос о том, кто уйдет, а кто останется".



"Мой контракт истекает летом, но я всегда стараюсь делать свою работу как можно лучше, потому что планирование — это важная вещь. Даже если я не останусь здесь, то все равно буду иметь свое мнение как болельщик".



"Конечно, я бы хотел остаться, однако решение не будет принято раньше конца сезона", — цитирует Сульшера Sky Sports.