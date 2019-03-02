Почеттино: "Прогресс "Тоттенхэма" важнее трофеев"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что продемонстрированный за последние годы его клубом прогресс важнее завоевания трофеев.

Несмотря на отсутствие приобретений вот уже два трансферных окна подряд и большой кредит за новый стадион, "шпоры" более чем достойно проводят этот сезон. Долгое время "Тоттенхэм" оказывал давление на "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, а в Лиге Чемпионов подопечные Почеттино уже одной ногой в четвертьфинале.



По мнению Маурисио, "Тоттенхэм" значительно окреп за годы его работы, а если президент клуба Даниэль Леви потребует трофеев, то для этого может потребоваться "другой волшебник".



"Клуб проделал великолепную работу, потому что сейчас — из-за Brexit и падения курса фунта в Европе — стадион вроде нашего нового стоил бы на 30-40 процентов дороже".



"Быть в топ-4 и играть в Лиге Чемпионов — пять лет назад это было мечтой для нас. Переехать на новый стадион, находясь в очень хорошем состоянии — это важнее, чем завоевание титула, завоевание Кубка Лиги. Мы говорим о более важных вещах, чем завоевание трофея".



"Конечно, мы бы хотели выиграть трофей — Кубок Англии, Кубок Лиги, Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов. Однако клуб должен быть ответственным, не так ли? Ты должен быть уверен, что сможешь выжить в следующие несколько лет, сможешь платить зарплату игрокам, тренеру, персоналу, сможешь отдавать кредиты. А это всегда очень тяжелая работа для клуба".



"Убежден, мы великолепно делаем свою работу. Люди думают, что быть претендентом на попадание в топ-4 и третий год подряд участвовать в Лиге Чемпионов теперь недостаточно? Думают, что теперь мы обязаны сражаться за титул, раз наши дела идут хорошо? Это позволительно, но вы должны сравнить нас с другими командами и посмотреть, обладаем ли мы теми же инструментами и возможностями или нет".



"Возможно, в следующем сезоне Даниэль скажет мне: "Нам нужен титул, нам нужна Лига Чемпионов, нам нужно выиграть Премьер-Лигу". Возможно, тогда вам нужно найти другого волшебника, который сделает это!" — цитирует Почеттино Evening Standard.