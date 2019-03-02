Почеттино: "Прогресс "Тоттенхэма" важнее трофеев"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что продемонстрированный за последние годы его клубом прогресс важнее завоевания трофеев.

Несмотря на отсутствие приобретений вот уже два трансферных окна подряд и большой кредит за новый стадион, "шпоры" более чем достойно проводят этот сезон. Долгое время "Тоттенхэм" оказывал давление на "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, а в Лиге Чемпионов подопечные Почеттино уже одной ногой в четвертьфинале.

По мнению Маурисио, "Тоттенхэм" значительно окреп за годы его работы, а если президент клуба Даниэль Леви потребует трофеев, то для этого может потребоваться "другой волшебник".

"Клуб проделал великолепную работу, потому что сейчас — из-за Brexit и падения курса фунта в Европе — стадион вроде нашего нового стоил бы на 30-40 процентов дороже".

"Быть в топ-4 и играть в Лиге Чемпионов — пять лет назад это было мечтой для нас. Переехать на новый стадион, находясь в очень хорошем состоянии — это важнее, чем завоевание титула, завоевание Кубка Лиги. Мы говорим о более важных вещах, чем завоевание трофея".

"Конечно, мы бы хотели выиграть трофей — Кубок Англии, Кубок Лиги, Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов. Однако клуб должен быть ответственным, не так ли? Ты должен быть уверен, что сможешь выжить в следующие несколько лет, сможешь платить зарплату игрокам, тренеру, персоналу, сможешь отдавать кредиты. А это всегда очень тяжелая работа для клуба".

"Убежден, мы великолепно делаем свою работу. Люди думают, что быть претендентом на попадание в топ-4 и третий год подряд участвовать в Лиге Чемпионов теперь недостаточно? Думают, что теперь мы обязаны сражаться за титул, раз наши дела идут хорошо? Это позволительно, но вы должны сравнить нас с другими командами и посмотреть, обладаем ли мы теми же инструментами и возможностями или нет".

"Возможно, в следующем сезоне Даниэль скажет мне: "Нам нужен титул, нам нужна Лига Чемпионов, нам нужно выиграть Премьер-Лигу". Возможно, тогда вам нужно найти другого волшебника, который сделает это!" — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2019 11:00

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  1. hammersmith 02.03.2019 11:53 # hammersmith
    брат клоппа

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  2. cartman-mania 02.03.2019 11:22 # cartman-mania
    Дядь, ты это уже говоришь который год, но какой прогресс, когда твоя команда обсирается всегда и везде, когда нужно проявить характер и сделать этот шаг вперёд? Балабол

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  3. chebrec 02.03.2019 11:11 # chebrec
    Прогрессировать и через 5-10 лет выиграть АПЛ

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