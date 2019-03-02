Почеттино: "Прогресс "Тоттенхэма" важнее трофеев"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что продемонстрированный за последние годы его клубом прогресс важнее завоевания трофеев.
Несмотря на отсутствие приобретений вот уже два трансферных окна подряд и большой кредит за новый стадион, "шпоры" более чем достойно проводят этот сезон. Долгое время "Тоттенхэм" оказывал давление на "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, а в Лиге Чемпионов подопечные Почеттино уже одной ногой в четвертьфинале.
По мнению Маурисио, "Тоттенхэм" значительно окреп за годы его работы, а если президент клуба Даниэль Леви потребует трофеев, то для этого может потребоваться "другой волшебник".
"Клуб проделал великолепную работу, потому что сейчас — из-за Brexit и падения курса фунта в Европе — стадион вроде нашего нового стоил бы на 30-40 процентов дороже".
"Быть в топ-4 и играть в Лиге Чемпионов — пять лет назад это было мечтой для нас. Переехать на новый стадион, находясь в очень хорошем состоянии — это важнее, чем завоевание титула, завоевание Кубка Лиги. Мы говорим о более важных вещах, чем завоевание трофея".
"Конечно, мы бы хотели выиграть трофей — Кубок Англии, Кубок Лиги, Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов. Однако клуб должен быть ответственным, не так ли? Ты должен быть уверен, что сможешь выжить в следующие несколько лет, сможешь платить зарплату игрокам, тренеру, персоналу, сможешь отдавать кредиты. А это всегда очень тяжелая работа для клуба".
"Убежден, мы великолепно делаем свою работу. Люди думают, что быть претендентом на попадание в топ-4 и третий год подряд участвовать в Лиге Чемпионов теперь недостаточно? Думают, что теперь мы обязаны сражаться за титул, раз наши дела идут хорошо? Это позволительно, но вы должны сравнить нас с другими командами и посмотреть, обладаем ли мы теми же инструментами и возможностями или нет".
"Возможно, в следующем сезоне Даниэль скажет мне: "Нам нужен титул, нам нужна Лига Чемпионов, нам нужно выиграть Премьер-Лигу". Возможно, тогда вам нужно найти другого волшебника, который сделает это!" — цитирует Почеттино Evening Standard.
02.03.2019 11:00
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Последние комментарии:
брат клоппа
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Дядь, ты это уже говоришь который год, но какой прогресс, когда твоя команда обсирается всегда и везде, когда нужно проявить характер и сделать этот шаг вперёд? Балабол
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Прогрессировать и через 5-10 лет выиграть АПЛ
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